Zurich (awp) - Le boucher-charcutier industriel Bell publiera ses résultats semestriels le jeudi 12 août. Deux analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

selon les normes comptables GAAP FER (en mio de francs suisses) S1 2021E S1 2020A analyste +/-% produit net: 1963 Research Partners 2016 Kunz ZKB 2015 Bürki Ebitda: 137,8 ZKB 149,1 Research Partners 144,1 Ebit: 59,4 ZKB 66,2 Research Partners 61,3 bénéfice net: 34,9 ZKB 45,0 Research Partners 43,7

FOCUS: les analystes prévoient une légère croissance des ventes et une augmentation significative des bénéfices. Avec le confinement et le télétravail, les gens cuisinent plus souvent à la maison, ce dont Bell a probablement profité. Et les achats de l'autre côté de la frontière se sont sans doute raréfiés, ce qui est une bonne chose pour la société bâloise. En revanche, avec moins de pendulaires en route et la fermeture pendant des mois des restaurants, le secteur de la restauration a sans doute souffert.

OBJECTIFS : les produits végétariens et végans ont représenté près de 21% des ventes totales du groupe l'année dernière. Bell veut accroître sa part de marché sur ce secteur en Suisse, en Allemagne et en Autriche, grâce entre autres aux nouveaux sites de production de Bad Wünnenberg (en Allemagne) et de Marchtrenk (en Autriche). Parallèlement Bell entend poursuivre le développement de ses activités de base dans la viande, la volaille, la charcuterie et les fruits de mer.

POUR MEMOIRE : Bell a racheté l'activité sandwich d'Aryzta. Hilcona, une filiale de Bell, a réengagé les 25 collaborateurs de la production de sandwichs et a repris les installations de production à Schlieren. Grâce à son site de production à Orbe, où Hilcona emploie près de 500 personnes, le groupe peut ainsi répondre à la demande soutenue en sandwichs frais du jour sous toutes ces variations.

COURS DE L'ACTION : depuis le début de l'année la nominative Bell a progressé d'un cinquième pour s'établir à 287 francs suisses, soit légèrement mieux que le SPI qui lui s'est apprécié de près de 18,5%. On est donc loin des pics de plus de 400 francs suisses réalisés en 2017.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:

acheter: 1 conserver: 2 vendre: 0

commentaire d'analyste (non traduit):

ZKB (Daniel Bürki): Bell dürfte wie schon im Vorjahr vor allem im Detailhandel gut unterwegs sein und sollte mit dem 1H-Ergebnis überzeugen. Die Aktie ist moderat bewertet mit einem 12-Monats-KGV von 14.2x (bereinigt um Goodwill-Abschreibungen sogar nur 12.2x), was auch mit der nicht einfachen Industrie zusammenhängt (Fleischindustrie vor allem in Deutschland nicht sehr profitabel), aber auch mit Bell-spezifischen Gründen (u.a. die momentan tiefen Cashflows aufgrund der hohen Investitionen). MARKTGEWICHTEN

ab/jb/md