Belle Corporation est une société basée aux Philippines qui se consacre à la promotion immobilière, à la gestion de propriétés, aux jeux et aux activités liées aux jeux. La société développe des destinations touristiques et de loisirs aux Philippines. Ses activités comprennent des centres de villégiature intégrés, le développement de propriétés de loisirs et des investissements dans le domaine des jeux. Son principal actif est le City of Dreams Manila, un complexe hôtelier situé dans PAGCOR Entertainment City by Manila Bay, qui est loué à long terme à Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation (Melco). Le développement immobilier de loisirs de la société comprend des clubs de golf et des country clubs, des maisons dans les hautes terres, des maisons dans les moyennes terres et des maisons dans les terres vertes. Ses projets de développement immobilier comprennent notamment Tagaytay Highlands International Golf Club, The Country Club at Tagaytay Highlands, Tagaytay Midlands Golf Club, The Spa and Lodge at Tagaytay Highlands, Fairfield, Pinecrest Village, Sycamore Heights, Nob Hill, The Villas et Plantation Hills.

Secteur Développement et opérations immobilières