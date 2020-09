Bellevue: Pureos Bioventures lève 170 millions pour son fonds

Zurich (awp) - La société de fonds Pureos Bioventures a levé pour son premier fonds 170 millions de dollars. Ce montant sera investi dans un portefeuille constitué de 15 à 20 jeunes pousses du secteur pharmaceutique ayant des produits expérimentaux en phase clinique ou préclinique, annonce mercredi la filiale de Bellevue Group.

Sept participations ont déjà été réalisées. Pureos Bioventures se concentre sur des sociétés privées, basées surtout en Suisse et en Europe, et qui développent des médicaments biologiques et des nouveaux formats tels que des thérapies géniques et cellulaires appliqués notamment à l'oncologie, l'immunologie, aux maladies rares et neurologiques, détaille le communiqué publié mercredi.

Parmi ses investisseurs et partenaires, Pureos compte d'un côté des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et d'un autre côté des Family Offices et des investisseurs institutionnels.

