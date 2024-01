Bellevue Group AG est une société basée en Suisse qui fournit des services de gestion d'actifs et de patrimoine à des clients privés, des entreprises et des institutions. Les activités de la société se concentrent sur un éventail diversifié de services dans trois domaines principaux : les stratégies de santé spécialisées, les stratégies d'investissement alternatives et les stratégies d'investissement traditionnelles. La société opère à travers le segment de la gestion d'actifs, qui comprend la gestion de portefeuilles d'actions pour des stratégies régionales et sectorielles sélectionnées, et d'actifs institutionnels. La société est au service de ses clients en Suisse et à l'étranger.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds