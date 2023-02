Bellevue plombé par des reflux massifs de capitaux en 2022

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Bellevue Group a connu un exercice 2022 difficile, marqué par des sorties de capitaux pour plus d'un demi-milliard de francs suisses. Comme pré-annoncé fin janvier, le bénéfice net a fondu de près de moitié, ce qui devrait se traduire par l'amputation d'un quart de la rémunération des actionnaires.

Pendant l'exercice sous revue, le produit d'exploitation s'est étiolé de près d'un tiers à 95,9 millions de francs suisses. Dans une lettre à ses propriétaires, le groupe sis sur les bords du lac de Zurich explique mardi sa contre-performance par la guerre en Ukraine, la hausse plus forte que prévu des taux d'intérêt et l'inflation, qui ont miné la confiance des investisseurs.

Cela s'est traduit notamment par un reflux net de capitaux de 577 millions de francs suisses, contre un apport de 67,2 millions l'année précédente, "moins de 5%" de la masse sous gestion (AuM) temporise la direction de Bellevue. Reste que cette dernière a reculé de plus d'un quart (-26%) par rapport au niveau record de 2021 à 9,4 milliards.

Alors que les charges matérielles sont restées à peu près stables, la baisse de 29% des charges de personnel a permis de compenser une partie du recul des recettes et de maintenir le ratio coûts/revenus à 64%, dans le couloir visé de 60 à 65%. Le bénéfice net est ressorti à 25,3 millions de francs suisses, soit 41% de moins qu'en 2021.

A la lumière de ces résultats, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 21 mars le versement d'un dividende de 2,00 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,70 francs suisses un an plus tôt, signalant que le niveau de distribution se situe toujours "nettement au-dessus" d'avant la pandémie et correspond à un rendement du dividende de 5,3%.

Pour l'exercice en cours, la direction de Bellevue Group s'attend à un environnement de marché toujours hautement volatil et ne voit pas de motif à une embellie du moral des investisseurs à court terme. L'entreprise reste convaincue du bien-fondé de son positionnement dans le secteur de la santé et le placement privé, mais ne s'avance pas sur le terrain des objectifs chiffrés.

