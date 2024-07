Bellevue Healthcare Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires une croissance du capital et des revenus sur le long terme, par le biais d'investissements dans des sociétés mondiales de soins de santé cotées ou répertoriées. La société investit dans un portefeuille concentré d'actions cotées ou non cotées du secteur mondial de la santé. Elle peut également investir dans des certificats de dépôt américains (ADR) ou des instruments convertibles émis par ces sociétés et peut investir ou souscrire à de futures émissions d'actions de ces sociétés. Son portefeuille comprend les secteurs suivants : soins dentaires, diagnostics, thérapies diversifiées, thérapies ciblées, technologies de l'information dans le domaine des soins de santé, technologies des soins de santé, soins gérés, technologies médicales et services. Le gestionnaire d'investissement de la société est Bellevue Asset Management (UK) Limited.