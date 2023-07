Bellevue Healthcare Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires une croissance du capital et des revenus sur le long terme, en investissant dans des sociétés mondiales de soins de santé cotées ou répertoriées. La société investit également dans des certificats de dépôt américains (ADR) ou des instruments convertibles émis par ces sociétés et investit ou souscrit à de futures émissions d'actions de ces sociétés. La société investit dans le secteur mondial de la santé, y compris dans des sociétés appartenant à des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les appareils et équipements médicaux, les assureurs de soins de santé et les exploitants d'établissements de santé, les technologies de l'information (lorsque le produit ou le service soutient, fournit ou assure la prestation de soins de santé), la vente au détail de médicaments, les soins de santé aux consommateurs et la distribution. Le gestionnaire d'investissement de la société est Bellevue Asset Management (UK) Limited.