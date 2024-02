Bellini Nautica SpA est une société italienne spécialisée dans la vente de yachts et de bateaux rapides neufs et d'occasion. La société se concentre principalement sur la vente de nouveaux yachts Cranchi et de bateaux rapides Riva, de dériveurs et de bateaux à moteur d'occasion. Elle propose également un service d'affrètement à long terme qui permet à ses clients de louer des bateaux. Bellini Nautica SpA propose des services tels que la remise en état et la peinture de bateaux, le stockage de bateaux et les services portuaires, l'assistance mécanique et l'entretien, le transfert et le transport de bateaux, ainsi que des conseils techniques et des procédures navales. La société restaure les bateaux de collection Riva et vend des accessoires tels que Garmin, Fusion, Navigon, Navionics et des vêtements nautiques Raymarine. L'entreprise opère au niveau local.

Secteur Produits de récréation