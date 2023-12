(Alliance News) - Bellini Nautica Spa a annoncé la signature d'un accord d'investissement avec sa filiale Lusso Nautica Srl et Blue Luxury Società Semplice et sa filiale Rimini Service Yacht & Sail Srl.

L'accord prévoit une augmentation de capital de Lusso Nautica qui sera libérée en partie par Bellini Nautica et en partie par Blue Luxury par l'apport de la totalité du capital de Rimini Service Yacht et l'incorporation ultérieure de cette dernière dans Lusso Nautica.

Le conseil d'administration de Bellini Nautica a également décidé d'approuver la création d'une nouvelle société nommée Bellini Yacht Srl, détenue à 95 % par la société et à 5 % par Blue Luxury, afin de lancer la production de bateaux sous la marque "Bellini Yacht".

Au 31 décembre 2022, Rimini Service Yacht a déclaré un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros, dont environ 60 % liés à la vente de nouveaux bateaux, un Ebitda de 107 000 euros, un actif total de 2,7 millions d'euros et une trésorerie nette de 12 000 euros.

Le total des actifs de Rimini Service Yacht au 30 septembre de cette année était de 1,7 million d'euros, dont environ 869 000 euros liés à l'inventaire des bateaux.

"La transaction est cohérente avec les objectifs de croissance de Bellini Nautica, visant à créer une division avec une position dominante, qui abritera les unités commerciales d'achat et de vente de bateaux neufs et d'occasion afin d'offrir aux clients une expérience plus complète, plus directe et plus professionnelle.Une expérience plus complète, directe et professionnelle ; avec cette opération, en effet, la ligne de revenus de Bellini Nautica pour les bateaux neufs, d'occasion et de chartering, qui, au 31 décembre 2022, représentait des revenus consolidés de 6,4 millions d'euros sur un total de 12 millions d'euros, sera entièrement canalisée vers la société fusionnée", a expliqué Bellini Nautica.

Bellini Nautica et Rimini Service Yacht ont déjà entamé un partenariat commercial au cours des derniers mois, en créant "Italian Dealer", une plateforme qui vise à promouvoir et à renforcer la force commerciale de chacune des deux entreprises partenaires en offrant un service d'assistance à la vente dans le domaine du yachting de luxe et en visant à satisfaire la demande dans toute l'Italie, des zones lacustres aux zones côtières.

