Les ventes sur les listes ; Snam approuve le plan stratégique

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué sur une trajectoire baissière jeudi, avec des baisses de négociation évaluant une récession mondiale potentielle suite à des données faibles en provenance des États-Unis. Les propos de James Bullard, directeur de la Federal Reserve Bank of St. Louis, qui a déclaré que les taux ne sont pas encore totalement "restrictifs" et qu'ils pourraient atteindre 5,5 % d'ici la fin de l'année, ont également pesé sur les marchés.

"Nous sommes presque dans une zone que nous pourrions qualifier de restrictive - nous n'y sommes pas encore", a déclaré M. Bullard mercredi dans une interview en ligne avec le Wall Street Journal. Les responsables veulent s'assurer que l'inflation suit une trajectoire régulière vers l'objectif de 2 %. "Nous ne voulons pas vaciller sur ce point", a déclaré le banquier.

"La politique doit rester plus stricte jusqu'en 2023" alors que le processus de désinflation se déroule, a ajouté M. Bullard.

Le FTSE Mib a ainsi cédé 0,6 pour cent à 25 904,47.

En Europe, le FTSE 100 de Londres cède 0,5 pour cent, le CAC 40 de Paris cède 0,4 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en baisse de 0,2 pour cent à 42 824,71, la petite capitalisation est en baisse de 0,1 pour cent à 29 649,58, et l'Italie croissance est en baisse de 0,2 pour cent à 9 566,54.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Telecom Italia a augmenté de 1,7%, après une perte de 1,4% la veille.

Le Hera, quant à lui, a chuté de 1,2%, après le rouge de 0,9% enregistré mercredi soir.

Tenaris, en revanche, a chuté de 2,9 %, se repliant après deux sessions haussières.

Saipem était également en queue de peloton, cédant 1,0 % après un gain de 7,1 % la veille de la négociation.

Le conseil d'administration de Snam - dans le rouge avec 1,5% - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé le plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit des investissements totaux de 10 milliards d'euros, soit une augmentation de 23% par rapport au précédent pour la période 2021-2025, qui s'élevait à 8 milliards d'euros.

Sur ce montant, 9 milliards d'euros sont destinés aux infrastructures gazières. "Des investissements pour le développement et la modernisation des infrastructures de transport et de stockage de Snam sont réalisés en vue de la "préparation des actifs H2", tandis que les activités de certification se poursuivent sur le réseau existant, qui prévoit d'atteindre 3 000 km d'ici 2026, contre 750 km en 2022, et les contrôles sur le stockage, les stations de compression et le système de comptage", explique la société dans une note.

Sur le Mid-Cap, GVS a fait un bond de 9,6 pour cent, entraînant les actions vers la quatrième session pour terminer avec une tendance haussière.

Les actionnaires du Juventus Football Club - en baisse de 0,5% - ont nommé de nouveaux membres au conseil d'administration de la société, a annoncé le club mercredi. Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone et Laura Cappiello rejoignent le conseil d'administration. Negri et Cappiello sont indépendants. Le conseil d'administration qui s'est réuni après l'assemblée des actionnaires a ensuite nommé Gianluca Ferrero comme président du conseil et Maurizio Scanavino comme administrateur délégué. Scanavino n'est également plus directeur général du club.

Carel Industries, en revanche, a chuté de 2,5 %, après le feu vert de 2,8 % donné la veille de la réunion.

Zignago Vetro a chuté de 1,8 pour cent à 15,64 euros. Berenberg a fait passer le titre de "hold" à "buy" et a augmenté son prix cible de 14,50 euros à 17 euros.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Caltagirone progresse bien, avec une hausse de 4,4 % à 3,57 euros par action.

La classe Editori, quant à elle, s'est appréciée de 1,7 %, après une perte de 1,2 % lors de la session précédente.

I Grandi Viaggi - en baisse de 1,1 % - a déclaré mercredi que le conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers au 31 octobre 2022 et examiné les résultats consolidés du groupe entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, faisant état d'une perte nette de 140 000 euros, contre une perte nette de 1,4 million d'euros au 31 octobre 2021.

Parmi les PME, Culti Milano a grimpé de 8,7 pour cent pour atteindre plus de 96 pour cent en glissement annuel.

Relatech - stable à 2,12 euros - a annoncé mercredi la simplification de sa chaîne d'entreprise qui sera réalisée par la fusion d'Exeo Spa dans BTO. La fusion a été décidée mercredi et "répond à un besoin de simplification et de rationalisation de la chaîne d'actionnariat du groupe", a expliqué la société dans une note. La fusion sera "inversée", c'est-à-dire qu'elle se fera par l'incorporation de la société mère Exeo par la filiale BTO. À la fin de la transaction, Relatech détiendra 80 % du capital de BTO et les 20 % restants seront entre les mains des actionnaires dirigeants.

Bellini Nautica - en hausse de 2,3% - a signé jeudi un partenariat avec Lanéva, une société basée à Monaco qui crée, vend et affrète des bateaux 100% électriques et de luxe. Il s'agit d'une collaboration exclusive mondiale liée au réaménagement de bateaux à moteur Riva vintage. La société basée à Monaco a lancé et étudié avec Bellini le premier kit de rénovation entièrement électrique en septembre dernier lors du Monaco Yacht Show.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,1%, le Shanghai Composite a gagné 0,5%, et le Nikkei a clôturé en baisse de 1,4%.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,8 %, le Nasdaq de 1,2 % et le S&P 500 de 1,6 %.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0818 contre USD1.0817 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2339 USD contre 1,2362 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,46 USD le baril, contre 87,14 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 908,82 USD l'once, contre 1 913,85 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de jeudi, la balance commerciale espagnole est attendue à 1000 CET, tandis que les données du compte courant et du compte courant corrigé des variations saisonnières de la zone euro sont publiées au même moment.

Toujours au Royaume-Uni, à 10h30 CET, vient l'enquête de crédit de la BoE et les données sur la productivité du travail.

À 1130 CET, le président de la BCE, M. Lagarde, doit s'exprimer, tandis que deux heures plus tard, la Banque centrale européenne publie le procès-verbal de sa réunion de décisions de politique monétaire.

Outre-mer, à 1430 CET, sont attendues les données sur les demandes continues de chômage, les permis de construire et l'ouverture de nouveaux sites de construction.

Entre 1630 CET et 1700 CET, les données sur le stockage de gaz naturel, les stocks de pétrole brut et les importations de pétrole brut arrivent.

Parmi les entreprises cotées à la Bourse italienne, aucun événement particulier n'est attendu.

