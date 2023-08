BellRing Brands, Inc. est une société holding de produits de consommation. La société fournit des boissons protéinées prêtes à boire, d'autres boissons prêtes à boire, des poudres et des barres nutritionnelles. La société opère par le biais de produits de consommation à base de protéines. Les principales marques de la société sont Premier Protein et Dymatize. Le portefeuille de produits de Premier Protein se compose de shakes protéinés RTD, de boissons protéinées rafraîchissantes et de poudres protéinées. Le portefeuille de la marque Dymatize comprend un assortiment de produits de nutrition sportive, y compris des poudres de protéines. Le portefeuille de poudres protéinées de Dymatize comprend trois produits principaux : ISO.100, à base d'isolat de protéines de lactosérum hydrolysées à 100 %, Elite 100 % Whey et Super Mass Gainer. Les produits de la société sont distribués par le biais d'un réseau diversifié de canaux, notamment les clubs, les magasins d'alimentation, de médicaments et de masse (FDM), le commerce électronique, les magasins spécialisés et les magasins de proximité.

Secteur Transformation des aliments