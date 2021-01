BELLUS Health : Santé fera des présentations à l'occasion du 11e Symposium international virtuel sur la toux

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a annoncé aujourd’hui que la Dre Catherine Bonuccelli, MD, chef de la direction médicale de BELLUS Santé, et le Dr Denis Garceau, PhD, premier vice-président, Développement des médicaments de BELLUS Santé, présenteront des données sur le BLU-5937 au 11e Symposium international virtuel sur la toux (Eleventh International Virtual Cough Symposium) qui se tiendra les 21 et 22 janvier 2021.

Présentations orales :

Titre : Résultats de l’étude RELIEF, une étude de phase 2a du BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire / Results of RELIEF, a Phase 2a study with BLU-5937 in Refractory Chronic Cough

Détails : La présentation portera sur la grandeur de l’effet nominal sur la population selon le principe de l’intention de traiter dans le cadre de l’essai RELIEF et les caractéristiques au départ de celle-ci, ainsi que sur les deux sous‑groupes prédéterminés (fréquence de toux égale ou supérieure à 20 fois par heure au départ et égale ou supérieure à 32 fois par heure au départ).

Séance : Essais cliniques de thérapies antitussives / Clinical trials of antitussive therapies

Date : le vendredi 22 janvier

Heure : 13 h – 15 h 30 GMT / 8 h – 10 h 30 HNE

Titre : Le BLU-5937, un antagoniste puissant et sélectif des récepteurs P2X3, présente une nouvelle approche prometteuse pour le traitement du prurit chronique chez les patients souffrant de dermatite atopique / BLU-5937, A Potent and Selective P2X3 Receptor Antagonist, Presents a Promising New Approach for the Treatment of Chronic Pruritus in Atopic Dermatitis Patients

Détails : La présentation portera sur les données précliniques qui supportent l’efficacité potentielle des antagonistes des récepteurs P2X3 pour le traitement du prurit associé à la dermatite atopique.

Séance : Migraine, démangeaisons et toux chronique (foire aux questions) / Migraine, itch and chronic cough (Q&A session)

Date : le vendredi 22 janvier

Heure : 15 h 45 – 17 h GMT / 10 h 45 – 12 h HNE

Après la conférence, les présentations seront disponibles sous la rubrique « Publications scientifiques » du site Web de BELLUS Santé à l’adresse www.bellushealth.com.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU‑5937, est développé pour le traitement de la toux chronique réfractaire et du prurit chronique.

La toux chronique, principale indication pour le BLU‑5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d’importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. Selon les estimations, environ 26 millions d’adultes aux États‑Unis souffrent de toux chronique, dont environ 3 millions ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an et environ 6 millions ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus de huit semaines et depuis moins d’un an. Aucun médicament spécifique n’a encore été approuvé pour la toux chronique réfractaire, et les options de traitement sont limitées à l’heure actuelle.

Le prurit chronique, communément appelé démangeaison chronique, est une sensation d’irritation entraînant le grattage et persistant pendant plus de six semaines, ce qui peut être débilitant et avoir une incidence importante sur la qualité de vie. Le prurit chronique est une caractéristique de nombreux troubles dermatologiques, y compris la dermatite atopique. Selon les estimations, le prurit chronique associé à la dermatite atopique touche plus de 16,9 millions d’adultes aux États‑Unis.

