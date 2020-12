BELLUS Health : Santé met en place un programme de placements au cours du marché

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU) (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « Société ») annonce qu’elle a conclu aujourd’hui avec Jefferies LLC (« Jefferies ») une convention (la « convention de vente ») aux termes de laquelle la Société peut de temps à autre dans l’avenir, dans le cadre de placements au cours du marché réalisés par Jefferies, à titre d’agent chargé de la vente, réaliser des ventes d’actions ordinaires ayant un prix d’offre global pouvant aller jusqu’à 50,0 millions de dollars américains, dont des ventes directement sur le Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») ou sur tout autre marché existant pour la négociation des actions ordinaires aux États‑Unis. Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue au Canada.

La Société a déposé un supplément de prospectus daté du 23 décembre 2020 (le « supplément ») et un prospectus préalable de base simplifié daté du 23 décembre 2020 (le « prospectus de base ») et, aux États‑Unis, une déclaration d’inscription sur formulaire F‑10 renfermant ces documents, qui a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») le 23 décembre 2020 (la « déclaration d’inscription »), conformément au régime d’information multinational entre le Canada et les États‑Unis.

On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de base qui l’accompagne sur demande adressée à : Jefferies LLC, à l’attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877-821-7388 ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com. Il est également possible de consulter la convention de vente, le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, et sur le site Web d’EDGAR, au www.sec.gov.

Les actions ordinaires de BELLUS Santé sont inscrites à la fois au Nasdaq et à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BLU ». Aux fins de l’approbation de la TSX, la Société s’est prévalue de la dispense prévue à l’article 602.1 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, qui prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, dont les énoncés concernant les ventes d’actions ordinaires aux termes de la convention de vente, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Toutefois, ils ne doivent pas être interprétés comme une déclaration selon laquelle les plans seront réalisés. Les événements réels futurs peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201223005560/fr/