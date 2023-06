BELLUS Santé inc. annonce les résultats du vote tenu à l'assemblée extraordinaire des actionnaires

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU.TO) (« BELLUS » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui l’issue positive du vote des actionnaires de BELLUS (les « Actionnaires ») à l’assemblée extraordinaire des Actionnaires tenue ce matin (l’« Assemblée extraordinaire ») en personne, approuvant le plan d’arrangement aux termes de l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions annoncé précédemment (l’« Arrangement »), dans le cadre duquel 14934792 Canada Inc. (l’« Acheteur »), société constituée sous le régime des lois du Canada et filiale en propriété exclusive de GSK plc (NYSE : GSK; LSE : GSK) (« GSK ») acquerra, moyennant un prix d’achat en espèces de 14,75 $ US par action, toutes les actions ordinaires émises et en circulation de BELLUS (les « Actions »).

Au total, 89 309 640 voix, ou 99,99 % des voix exprimées à l’Assemblée extraordinaire par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir, ont été exprimées en faveur de la résolution extraordinaire approuvant l’Arrangement (la « Résolution relative à l’arrangement ») (82 218 148 voix, ou 99,99 % des voix exprimées en faveur de la Résolution relative à l’arrangement, exclusion faite des voix rattachées aux Actions devant être exclues conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières). La Résolution relative à l’arrangement devait être adoptée (i) aux deux tiers au moins des voix exprimées à l’Assemblée extraordinaire par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir et habiles à voter à l’Assemblée extraordinaire et (ii) à la majorité simple des voix exprimées à l’Assemblée extraordinaire par les Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir et habiles à voter à l’Assemblée extraordinaire, exclusion faite des voix rattachées aux Actions devant être exclues conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Les résultats détaillés du vote seront déposés sous le profil de la société sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov, et sur SEDAR, au www.sedar.com.

BELLUS présentera sa demande d’ordonnance définitive à la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») le 22 juin 2023. Mis à part l’approbation de la Cour, toutes les conditions de clôture autres que les conditions usuelles ont, à l’heure actuelle, été remplies, et il est actuellement prévu que la clôture aura lieu vers la fin du deuxième trimestre de 2023.

À propos de BELLUS

BELLUS est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des patients souffrant d’une toux persistante, en développant dans un premier temps le camlipixant (BLU-5937) pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Le camlipixant, actif phare de la société, est un antagoniste des récepteurs P2X3 expérimental pour le traitement de la toux chronique réfractaire qui est actuellement évalué dans le cadre du programme clinique CALM de phase 3. Comme il n’existe aucun traitement approuvé pour le traitement de la toux chronique réfractaire aux États-Unis, le camlipixant pourrait représenter une avancée majeure dans ce domaine. Pour plus de renseignements, visitez le www.bellushealth.com.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale axée sur l’innovation en matière de vaccins et de médicaments spécialisés. Pour plus de renseignements, visitez le www.gsk.com.

À propos de l’Acheteur

L’Acheteur est une société constituée sous le régime des lois du Canada et une filiale en propriété exclusive de GSK. L’Acheteur, qui ne possède aucune filiale, a été constitué en société uniquement dans le but de conclure la Convention d’arrangement et de réaliser l’Arrangement. Il n’a exercé jusqu’à maintenant aucune autre activité que les activités liées à l’Arrangement.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le moment de la clôture de l’Arrangement et d’autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas uniquement, à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si la société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses raisonnables, la nature de ces déclarations prospectives les expose à des facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, notamment les facteurs suivants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société et dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que l’Arrangement ne soit pas réalisé, ou ne soit pas réalisé selon les modalités, les conditions ou le calendrier actuellement prévus, notamment parce que l’approbation de la Cour n’a pas été obtenue en temps opportun ou autrement ou parce que les autres conditions de clôture de l’Arrangement n’ont pas été remplies en temps opportun ou autrement, ou pour d’autres raisons; b) les risques liés aux questions fiscales; c) la possibilité que l’annonce ou la réalisation de l’Arrangement nuise à nos relations avec nos partenaires commerciaux ou avec les Autorités de réglementation du domaine pharmaceutique; d) le risque que la Société ne puisse plus conserver des personnes clés à son service ou attirer de telles personnes pendant la période transitoire; e) la possibilité que naisse un litige relativement à l’Arrangement; f) les risques de crédit, de marché, de change, d’exploitation, de liquidité et de financement en général et liés à l’Arrangement en particulier, notamment l’évolution de la conjoncture économique, des taux d’intérêt, de la législation fiscale ou des exigences de la réglementation encadrant le domaine pharmaceutique; g) la possibilité qu’un tiers fasse une proposition supérieure à l’Arrangement; h) les risques pouvant découler du détournement de l’attention de la direction des activités commerciales exercées par la Société; et i) les autres risques inhérents aux activités exercées par la société et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la société susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur celle-ci ou sur sa capacité à mener l’Arrangement à terme.

La société avertit les investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour prendre une décision d’investissement à l’égard de ses titres. Les investisseurs sont invités à lire les documents déposés par la société sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov, et sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, pour en savoir davantage au sujet de ces risques et de ces incertitudes et d’autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci, et BELLUS n’est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces déclarations prospectives par suite de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230616830031/fr/