BELLUS Santé présentera les plus récentes données cliniques de l'essai SOOTHE de phase 2b du BLU‑5937 à la ATS 2022 International Conference

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres indications liées à l’hypersensibilité à la toux, a annoncé aujourd’hui que trois récents résumés passant en revue les données cliniques de l’essai SOOTHE de phase 2b seront présentés prochainement à la American Thoracic Society (ATS) 2022 International Conference qui se tiendra du 13 au 18 mai 2022 à San Francisco, en Californie.

Détails du mini-symposium :

Titre : Safety and Efficacy of BLU-5937 in the Treatment of Refractory Chronic Cough from the Phase 2b SOOTHE Trial

Séance : Session C93 - Clinical Trials in Chronic Lung Disease

Date/heure : le mardi 17 mai 2022, de 18 h 35 à 18 h 45 HE/de 15 h 35 à 15 h 45 HP

Détails des présentations par affiche :

Titre : Responders Analyses in Objective 24H Cough Frequency in SOOTHE, A Phase 2b Trial of a Selective P2x3 Antagonist in Refractory Chronic Cough

Séance : Session B40 - Assessment and Treatment of Cough and Dyspnea

Date/heure : le lundi 16 mai 2022, de 14 h 15 à 16 h 15 HE/de 11 h 15 à 13 h 15 HP

Titre : Improvements in Cough Severity and Quality of Life in SOOTHE, A Phase 2b, Dose Finding Trial of BLU-5937 in Refractory Chronic Cough

Séance : Session B40 - Assessment and Treatment of Cough and Dyspnea

Date/heure : le lundi 16 mai 2022, de 14 h 15 à 16 h 15 HE/de 11 h 15 à 13 h 15 HP

Les trois récents résumés peuvent être consultés ici, sur le site Web de l’ATS. Après la conférence, les documents relatifs aux présentations pourront être consultés sous l’onglet « Publications scientifiques » du site Web de BELLUS Santé, au www.bellushealth.com.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres indications liées à l’hypersensibilité à la toux. Le produit candidat de la société, le BLU-5937, a complété avec succès l’essai de phase 2b pour le traitement de la toux chronique réfractaire. BELLUS est en train de planifier un programme de phase 3, qui devrait commencer au deuxième semestre de 2022.

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines. L’affection devient une toux chronique réfractaire lorsque la cause de la toux chronique ne peut être établie ou que la toux persiste malgré le traitement de toutes les causes établies qui y sont associées. Selon les estimations, environ 9 millions de patients aux États-Unis souffrent de toux chronique réfractaire. La toux chronique réfractaire est associée à d’importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. À l’heure actuelle, il n’existe aucun médicament spécifique approuvé pour la toux chronique réfractaire et les options de traitement sont limitées.

La société étudie l’utilisation potentielle du BLU-5937 chez d’autres catégories de patients souffrant d’hypersensibilité à la toux et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation médiée par les récepteurs P2X3.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220502005252/fr/