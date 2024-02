Belluscura PLC est une société d'appareils médicaux basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement d'une technologie d'enrichissement de l'oxygène utilisée dans une série d'industries et de thérapies. Le produit de la société, le X-PLOR, est un concentrateur d'oxygène portable modulaire. Le X-PLOR est léger et a été spécialement conçu pour remplacer les réservoirs d'oxygène en métal et les concentrateurs d'oxygène portables plus lourds. Le X-PLOR peut fournir de l'oxygène pur à 95 % aux patients 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La société se concentre sur le développement de dispositifs médicaux destinés aux personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, telles que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), la détresse respiratoire causée par le COVID-19 et de nombreux autres troubles respiratoires. Elle se concentre également sur le développement, l'octroi de licences et la fabrication de concentrateurs d'oxygène portables destinés au traitement des maladies pulmonaires grâce à ses technologies de plateforme d'oxygène, notamment des concentrateurs d'oxygène à usage récréatif et industriel, des dispositifs de soins des plaies, des dispositifs d'administration de médicaments, etc.