Belluscura lève 100 000 GBP dans le cadre d'une offre de détail aux investisseurs existants

Belluscura PLC - Développeur de dispositifs médicaux axés sur une technologie d'enrichissement de l'oxygène légère et portable - lève 100 000 GBP par l'émission de 386 240 nouvelles actions à 25 pence par action dans le cadre d'une offre de détail aux investisseurs existants. La levée de fonds vient s'ajouter aux 3 millions de livres sterling obtenus par le biais de son placement et de ses souscriptions. Le produit de la levée de fonds sera utilisé pour finaliser le développement de son concentrateur d'oxygène DISCOV-R, ainsi que pour l'évaluation et le lancement du produit avant sa mise sur le marché.

Cours actuel de l'action : 25,00 pence l'unité, en baisse de 5,7 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 72 %.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

