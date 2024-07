(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Hummingbird Resources PLC - société d'extraction d'or opérant au Mali, en Guinée et au Libéria - Présente une estimation actualisée de ses réserves et de ses ressources au 31 décembre. Les réserves actualisées s'élèvent à 3,94 millions d'onces d'or et les ressources à 6,66 Moz. Les réserves de Kouroussa augmentent de 1 % pour atteindre 681 000 onces à 3,85 grammes par tonne, tandis que les ressources totales diminuent légèrement pour atteindre 1,22 Moz à 2,93 g/t, contre 1,23 Moz à 3,06 g/t l'année précédente. Les réserves de Yanfolila diminuent à 493 000 oz à 2,56 g/t, les ressources diminuent de 281 000 oz à 1,42 Moz à 2,17 g/t. Les réserves et les ressources de Dugbe sont restées inchangées, avec des réserves de 2,76 Moz à 1,30g/t et des ressources de 4,01 Moz à 1,27g/t, respectivement.

hVIVO PLC - organisation de recherche sous contrat basée à Londres, qui teste des vaccins pour les maladies infectieuses et respiratoires - annonce qu'elle a été engagée pour une étude de terrain de phase 2b évaluant un candidat à la grippe. Ce contrat, conclu avec une société américaine, débutera dans le courant de l'année et hVIVO recrutera jusqu'à 1 000 volontaires dans le cadre d'une étude multicentrique, hVIVO ayant été sélectionné comme unique site clinique au Royaume-Uni. Le directeur général, Yamin Khan, déclare : "Il s'agit de notre plus gros contrat d'étude sur le terrain à ce jour, ce qui confirme la reconnaissance que nous avons acquise pour nos capacités de recrutement très efficaces et ouvre également une nouvelle opportunité de croissance pour le groupe". Il ajoute : "Il s'agit d'une facette importante de notre travail : "Il s'agit d'une facette importante de notre stratégie de croissance qui nous permettra de diversifier notre base de revenus tout en utilisant nos ressources et notre infrastructure existantes."

Creo Medical Group PLC - société de dispositifs médicaux basée à Chepstow, au Pays de Galles - annonce que l'accord pluriannuel conclu avec Intuitive Surgical Inc. permettra d'augmenter le nombre de sites au Royaume-Uni et en Europe qui effectuent des procédures combinées de diagnostic du cancer du poumon et d'ablation par micro-ondes. La modification de l'accord de collaboration permettra de recueillir des données cliniques après la mise sur le marché dans le cadre d'une mise sur le marché contrôlée avant la prochaine étape de la commercialisation du dispositif MicroBlate Flex. Au cours des 12 prochains mois, Creo et Intuitive mettront en place un programme pionnier clinique contrôlé sur plusieurs sites au Royaume-Uni et en Europe. Les premiers cas provenant de ces sites supplémentaires devraient commencer avant la fin de l'année civile.

Devolver Digital Inc - Éditeur de jeux vidéo basé à Austin, Texas - Lève 7,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 33 pence par action. Les actions représentent environ 5,4 % du capital social de la société.

URA Holdings PLC - Société d'exploration minière centrée sur l'Afrique - Annonce les résultats d'un examen indépendant du modèle d'actualisation des flux de trésorerie pour la mine d'émeraude de Gravelotte en Afrique du Sud. L'étude montre une valeur actuelle nette avant impôts à un taux d'actualisation de 10 % de 22,4 millions USD et un taux de rendement interne de 76 %. Le projet serait rentable dès la deuxième année d'exploitation. Le coût d'exploitation total moyen par tonne est de 54,70 USD par tonne. Bernard Olivier, directeur général, déclare : "Nous sommes extrêmement encouragés par les résultats de l'étude d'ACA Howe, qui confirment la robustesse économique potentielle de la mine d'émeraude de Gravelotte. Le TRI élevé et la VAN positive soulignent la valeur potentielle importante que ce projet peut apporter à nos actionnaires".

Scancell Holdings PLC - Développeur d'immunothérapies pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses basé à Oxford, Angleterre - Conclut un acte d'amendement relatif à l'extension des dates de remboursement des notes de prêt convertibles non garanties en circulation émises en 2020. Tous les CLN en circulation sont détenus par des fonds gérés par Redmile Group LLC. Les conditions initiales des CLN ont été annoncées en juillet et en octobre 2020. En vertu des modifications, la date de remboursement du billet de prêt convertible non garanti à taux nul est prolongée jusqu'en août 2027. La date de remboursement de l'emprunt convertible non garanti à 3 % est reportée à novembre 2027.

Marwyn Value Investors Ltd - Société d'investissement à capital fixe basée à St Helier, Jersey - L'associé James Corsellis achète 108.500 actions à 92 pence chacune. La valeur totale est de 99.820 GBP.

FireAngel Safety Technology Group - Fabricant de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'autres dispositifs de sécurité domestique basé à Coventry, en Angleterre - Intelligent Safety Electronics Pte Ltd déclare détenir un peu moins de 99% des actions de FireAngel. Les actions restantes seront achetées par achat obligatoire.

Trifast PLC - Entreprise de fixations industrielles basée à Uckfield, en Angleterre - Déclare que les résultats annuels seront retardés. Elle explique que les auditeurs de la société, BDO LLP, ont besoin de plus de temps pour achever leur processus d'audit. Par conséquent, les résultats de l'exercice clos en mars, qui devaient être publiés jeudi, devraient l'être en août. Confirme que les résultats restent conformes aux prévisions précédentes fournies en janvier, indiquant un chiffre d'affaires révisé d'environ 230 millions de livres sterling et un pourcentage de marge ajustée avant intérêts et impôts d'environ 5 %.

Belluscura PLC - Développeur de dispositifs médicaux basé à Londres - Levée de fonds de 1,9 million de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 15 pence par action. "La levée de fonds proposée fournira à Belluscura le financement nécessaire pour capitaliser sur la forte demande anticipée pour le X-PLOR et l'intérêt considérable pour le DISCOV-R", déclare la société.

Mustang Energy PLC - Société d'acquisition à but spécifique basée à Londres et spécialisée dans les actifs de stockage d'énergie - change de nom pour devenir Cykel AI PLC. Suite à ce changement de nom, le symbole boursier de la société sera remplacé par "CYK".

Hellenic Dynamics PLC - cultivateur et fournisseur de produits de cannabis médical de qualité pharmaceutique basé en Grèce - a besoin de lever un peu moins de 1,3 million de livres sterling pour financer l'amélioration de ses installations et son fonds de roulement. Il s'agit notamment de travaux dans la zone de post-récolte qui impliquent l'installation de murs intérieurs préfabriqués dans le bâtiment existant désigné sur l'installation, ainsi que l'isolation du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'équipement de séchage. Les travaux devraient durer environ quatre mois, une fois que les fonds nécessaires auront été réunis. Une fois les travaux terminés, l'entreprise sera en mesure de commencer la culture commerciale. En ce qui concerne le financement, la société indique qu'elle est en pourparlers avancés avec un investisseur institutionnel potentiel. En outre, la société prévoit de recevoir le prêt à long terme d'un million d'euros annoncé le 22 avril dans le courant du mois de juillet.

ECR Minerals PLC - société australienne d'exploration aurifère - s'adresse à Argonaut PCF Ltd pour l'aider à réaliser la valeur des 75 millions de dollars australiens, soit environ 39,5 millions de livres sterling, de pertes fiscales par la vente potentielle de certains des actifs victoriens de la société qui sont porteurs de ces pertes. "Argonaut est une banque d'investissement et une société de conseil basée en Australie qui se concentre sur le secteur des ressources naturelles et possède des bureaux à Perth et à Sydney", indique ECR. ECR note que ses pertes fiscales sont détenues par Mercator Gold Australia Pty Ltd et qu'elles ont été encourues depuis 2006. "Le marché du transfert des pertes fiscales est évidemment très spécialisé et relativement restreint. Toutefois, il serait exagéré de dire que la valeur potentielle des pertes fiscales que nous détenons au sein de MGA pourrait être importante pour ECR", ajoute Nick Tulloch, président du conseil d'administration.

SulNOx Group PLC - Entreprise londonienne de technologies vertes - Obtention d'un nouveau brevet important en Indonésie. Le dernier brevet couvre une gamme de versions de formulation qui comprend à la fois les émulsifiants de fioul lourd Berol 6446 et les conditionneurs de carburant SulNOxEco qui améliorent tous les carburants diesel, l'essence et les biocarburants, les fiouls à très faible et très faible teneur en soufre et d'autres carburants marins plus légers. L'entreprise affirme qu'il s'agit d'un "développement très intéressant".

Touchstone Exploration Inc - société d'exploration et de production pétrolière et gazière basée à Calgary (Alberta) et possédant des propriétés terrestres à Trinité-et-Tobago - annonce que Primera Oil and Gas Ltd, sa filiale trinidadienne en propriété exclusive, a obtenu des licences d'exploration et de production pour les blocs Cipero et Charuma à compter de lundi. Les blocs de Cipero et de Charuma ont été attribués à POGL dans le cadre de l'appel d'offres onshore et nearshore 2022 de Trinité-et-Tobago. Les licences ont une durée initiale de six ans.

