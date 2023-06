(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Belluscura PLC - Développeur de dispositifs médicaux axés sur la technologie d'enrichissement en oxygène légère et portable - Déclare une perte avant impôts de 8,2 millions USD pour 2022, contre 5,2 millions USD en 2021. Le chiffre d'affaires passe de 420 000 USD à 1,5 million USD. La trésorerie nette au 31 décembre passe de 15,9 millions USD à 2 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, Robert Rauker, directeur général, déclare que les transactions du premier semestre 2023 ont été conformes à ses attentes pour l'ensemble de l'année 2023, et qu'une pondération importante est prévue pour le second semestre. Début de la pré-commercialisation du Discov-R, un concentrateur d'oxygène portable. Note des progrès dans la demande de marque d'enregistrement CE et UKCA pour le POC X-Plor dans l'UE et au Royaume-Uni en menant une étude sur l'utilisation par les patients. L'enregistrement du X-Plor en Chine progresse après l'enregistrement de sa filiale Shenzhen Belluscura Technology Co Ltd.

BSF Enterprise PLC - Investisseur en biotechnologie basé à Londres et propriétaire de la société d'agriculture cellulaire 3D Bio-Tissues - Pour les six mois qui se sont terminés le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée à 649 059 GBP, contre 291 553 GBP l'année précédente. Les dépenses administratives sont passées de 291 533 GBP à 728 435 GBP. Che Connon, PDG de la société, déclare que le dernier semestre "a été marqué par des progrès significatifs sur les plans technique et commercial. Sur le plan technique, nous avons notamment produit le premier steak cultivé à 100 % au Royaume-Uni, ce qui représente un énorme progrès pour notre industrie, ainsi que des produits de peau suffisamment épais pour être utilisés dans la fabrication d'articles de maroquinerie". Pour l'avenir, M. Connon affirme que BSF Enterprise dispose d'un bilan solide, qui contribuera à sa stratégie de croissance.

Civitas Social Housing PLC - Société d'investissement immobilier basée à Exeter, en Angleterre - La valeur de l'actif net au 31 mars à la fin de l'exercice 2023 baisse de 1,0 % à 109,16 pence par action, contre 110,30 pence l'année précédente. Les revenus locatifs nets augmentent de 3,9 %, passant de 50,7 millions de livres sterling à 52,7 millions de livres sterling. Le dividende par action a augmenté de 2,7 %, passant de 5,55 pence à 5,70 pence. En ce qui concerne l'avenir, le président Michael Wrobel déclare que la demande pour le type de propriétés faisant partie de son portefeuille "reste forte avec des prévisions indépendantes qui prédisent une croissance continue pour de nombreuses années à venir en ce qui concerne le besoin d'unités supplémentaires de logements adaptés".

CloudCoCo Group PLC - Société londonienne d'informatique et de communication pour les entreprises et le secteur public - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 mars se réduit, passant de 1,5 million de livres sterling à 1,2 million de livres sterling, alors que le chiffre d'affaires passe de 11,6 millions de livres sterling à 12,9 millions de livres sterling. Le coût des ventes est passé de 7,8 millions de livres sterling à 8,6 millions de livres sterling. Pour le second semestre de l'exercice, Mark Halpin, directeur général, déclare que les activités commerciales ont été encourageantes malgré les vents contraires de l'économie en général. Il ajoute : "Nous nous attendons à ce que les bénéfices de nos investissements dans les ventes et le marketing commencent à se faire sentir. Nous continuons à nous concentrer sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité et nous nous attendons à ce que les résultats des efforts déployés au cours du premier semestre aient un impact positif sur le résultat net pour l'ensemble de l'année. Pour nous aider à atteindre nos objectifs plus rapidement, nous continuons à évaluer les possibilités d'acquisition d'entreprises complémentaires qui nous semblent présenter une bonne adéquation stratégique.

Jangada Mines PLC - Entreprise minière basée à Londres et axée sur le Brésil - La perte avant impôts en 2022 est de 936 000 USD, contre un bénéfice de 92 000 USD en 2021. Perte sur la juste valeur de l'investissement de 270 000 USD contre un gain de 340 000 USD. Le bénéfice sur la cession de l'investissement chute à 68 000 USD, contre 1,7 million USD. Pour l'avenir, Jangada estime qu'elle disposera de suffisamment de ressources pour répondre à ses besoins en capitaux dans un avenir prévisible.

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques basé à Londres et axé sur le Pakistan - La perte avant impôts en 2022 est de 1,3 million de livres sterling, contre 881 879 livres sterling en 2021. L'entreprise ne génère pas encore de revenus. Le PDG Naheed Memon déclare que l'entreprise attend les résultats d'une étude de faisabilité de thyssenkrupp AG pour l'hydrogène vert et l'ammoniac vert en 2023.

Verditek PLC - Société technologique basée à Londres qui développe, fabrique et vend des panneaux solaires légers - Annonce une perte avant impôts de 1,9 million de livres sterling pour 2022, creusée par rapport à 1,1 million de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires passe de 107 632 GBP à 417 457 GBP. Les dépenses administratives passent de 1,5 million GBP à 1,7 million GBP. Les coûts directs passent de 609 213 GBP à 670 547 GBP. En ce qui concerne l'avenir, le président David Willetts déclare : "Les perspectives à court terme pour les technologies propres en général et pour Verditek en particulier sont très positives. Le groupe a vu un nombre croissant de demandes de renseignements et de projets pilotes vers la fin de l'année et au début de 2023, ce qui laisse entrevoir des signes prometteurs de croissance commerciale pour 2023."

