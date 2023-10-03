* TMT ACQUISITION PLC BELLUSCURA PLC - STATEMENT RE POSSIBLE OFFER
* TMT ACQUISITION PLC : PROPOSITION D'ACCORD POUR 21,82 PENCE PAR ACTION DE TMT ACQUISITION
* TMT ACQUISITION PLC - ACCORD SUR LES CONDITIONS ESSENTIELLES D'UNE ÉVENTUELLE OFFRE D'ACHAT D'ACTIONS POUR L'ACQUISITION DE TMT PAR BELLUSCURA
* TMT ACQUISITION PLC : L'OFFRE POSSIBLE IMPLIQUERA UNE ÉVALUATION TOTALE DE 6,0 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR L'ACQUISITION DE TMT
* TMT ACQUISITION PLC - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BELLUSCURA ESTIME QUE LA STRUCTURE ET LES PRINCIPALES CONDITIONS DE L'OFFRE POSSIBLE SONT EXTRÊMEMENT ATTRACTIVES POUR LES ACTIONNAIRES DE BELLUSCURA Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise : (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)