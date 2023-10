Belluscura, PLC est une société de dispositifs médicaux basée au Royaume-Uni. Le produit de la société, le X-PLO2R, est un concentrateur d'oxygène portable (POC) léger, conçu pour remplacer les réservoirs d'oxygène métalliques plus grands et les dispositifs de concentration d'oxygène portables plus lourds. Il se concentre sur les dispositifs et les traitements impliquant de l'oxygène. Le X-PLO2R DX est conçu pour produire environ six litres d'oxygène en dose pulsée et environ deux litres d'oxygène en débit. La société se concentre sur le développement de dispositifs médicaux destinés à traiter les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la détresse respiratoire causée par le coronavirus (COVID-19) et d'autres troubles respiratoires.