Bellway p.l.c. est une entreprise de construction de logements basée au Royaume-Uni, engagée dans la construction et la vente de logements, allant d'appartements d'une chambre à coucher à des maisons familiales de six chambres à coucher, ainsi que dans la fourniture de logements sociaux à des associations de logement. La société opère dans environ 22 divisions, couvrant des centres à travers l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Les marques de la société comprennent Bellway, Ashberry et Bellway London. La marque Bellway est engagée dans la construction de maisons de qualité dans des lieux sélectionnés, inspirés par les besoins des familles. La marque Ashberry est utilisée sur des sites plus vastes, où la configuration du site et la demande du marché justifient l'existence de deux points de vente. La marque Bellway London couvre tous les développements dans les arrondissements de Londres et les villes de banlieue. Ses propriétés vont des appartements d'une chambre à coucher aux maisons de quatre chambres à coucher. Les filiales de la société comprennent Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited et Litrose Investments Limited.

Secteur Construction de logements