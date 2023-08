Les produits financiers réalisés durant le premier semestre 2023, pour 0,033 million d'euro, sont relatifs à des dividendes et intérêts perçus à concurrence de 0,027 million d'euro et de plus-values réalisées sur placements de trésorerie pour 0,006 million d'euro.

Les coûts opérationnels, malgré une inflation de l'ordre de 10%, ont seulement augmenté de 1.3% au cours des six premiers mois de 2023 pour atteindre 0,117 million d'euro, contre 0,116 million d'euro au cours du premier semestre de l'exercice 2022. Il s'agit principalement de services et de biens divers.

L'environnement global, tant économique que politique ou sociale est encore et toujours caractérisé par les déferlements d'informations inquiétantes suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, à l'évolution du dérèglement climatique et à la poussée importante de l'inflation conduisant aux montées des taux d'intérêts.

Beluga n'ayant plus de filiale depuis le second semestre 2022, elle ne peut plus établir des comptes consolidés, ni par conséquent établir des états financiers en normes « IFRS ». La situation de Beluga étant identique au 30 juin 2023, elle est toujours légalement obligée d'établir des états financiers en « Belgian GAAP ». C'est donc sous ce référentiel que ce communiqué semestriel est présenté.

Les dettes à un an au plus s'élevaient à 0,125 million d'euro au 30 juin 2023 et se composent principalement :

Les dettes financières à plus d'un an de 0,140 million d'euro sont principalement liées au passif financier historique de la SDET d'un total de 0,166 million d'euro (crédit hypothécaire lié à l'immeuble de bureaux d'Erembodegem) que la société n'a souhaité rembourser pour lui permettre plus de moyens mobilisables pour les investissements futurs.

d'une participation dans 2 fonds chez Delen dans une gestion discrétionnaire avec un profil dynamique (en valeur comptable,: 0,185 million d'euro dans le fond C+F Very Defensive et 0,654 million d'euro dans le fond C+F World Equities),

Le tableau des flux de trésorerie ci-joint montre qu'au cours des six premiers mois de l'exercice 2023, Beluga a augmenté ses liquidités de 0,036 millions d'euro grâce aux flux de trésorerie issus de ses activités d'investissements en placements de trésorerie (+0,169 million d'euro), partiellement compensés par les remboursements de dettes financières (-0,029 million d'euro) et aux flux de trésorerie destinés à ses activités opérationnelles (-0,104 million d'euro).

chez Delen dans une gestion discrétionnaire avec un profil dynamique (en valeur comptable : 0,185 million d'euro dans le fond C+F Very Defensive, 0,654 million d'euro dans le fond C+F World Equities et 0,045 million d'euro sous forme de cash au 30 juin 2023 ; en valeur de marché au 30/6/2023 les 3 postes précédents atteignent 0,884 million d'euro) ;

Les placements de trésorerie se composaient au 30 juin 2023 d'une part de la participation dans Forest and Biomass Holding pour une valeur nette de 0,258 million d'euro et d'autre part de diverses actions liquides réparties en 3 parts identiques de 0,900 million d'euro en début d'activité :

Rachat d'actions propres

Aucune action Beluga n'a été achetée au cours du premier semestre 2023. Les actions propres achetées en 2011 et 2021, d'une valeur de 0,016 million d'euro au 30 juin 2023, continueront d'être détenues dans les bilans.

Dividende

Au cours du premier semestre 2023, aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires.

Événements postérieurs à la date de clôture

Comme Beluga encaisse la majorité de ses revenus financiers sur le premier semestre et que nous croyons à ce jour, que la probabilité pour le deuxième semestre 2023 d'une baisse des bourses est plus importante que celle d'une hausse des bourses nous avons adapté notre stratégie : le Comité exécutif a estimé en effet, compte tenu des importantes incertitudes des prochains mois, de l'ensemble de la situation économique et sociale, géopolitique, climatique, administrative et réglementaire, de réduire fortement l'exposition de Beluga aux actions. Il a été demandé entre autres à ING de liquider ses positions, à Delen de liquider les 2 fonds et de placer les liquidités dans leur fond « Hermes Universal Liquidity A Dis » (donnant théoriquement un rendement équivalent à l'euribor à 3 mois.). Bolero procède aussi au même mouvement en réduisant fortement le nombre de ses positions et en plaçant à court terme le cash recueilli.

Conflits d'intérêts et transactions entre parties liées

Au cours des six premiers mois de l'exercice 2023, Beluga n'a effectué aucune opération nécessitant l'application de la procédure de conflit d'intérêts décrite aux articles 7:96 et 7:97 du CSA ou la réunion du Comité indépendant « adhoc » de Beluga.

Aucune transaction entre parties liées n'a non plus été signalée.

Risques et incertitudes

La situation économique globale reste très incertaine et les évaluations des avoirs de Beluga peuvent donc aussi évoluer rapidement négativement. Néanmoins, Beluga n'est pas confrontée à des risques ou incertitudes spécifiques, ni dans le domaine des opérations commerciales en général, ni dans le domaine du personnel ou des questions environnementales.

Le » Conseil rappelle aussi l'élément suivant :

En 2014, La Troupette (filiale de Beluga qui a été absorbée en 2020) a comptabilisé un amortissement exceptionnel sur la valeur de son immeuble, son principal actif immobilisé. Le but de cet amortissement exceptionnel était d'ajuster la valeur comptable en fonction de l'évolution du prix de l'immobilier de bureau et de la diminution du rendement de l'immeuble suite à la perte de son locataire principal. Cet amortissement exceptionnel a donc réduit en 2014 le bénéfice de La Troupette et donc sa base fiscale. L'administration fiscale a rejeté cet amortissement exceptionnel malgré notre objection. Nous avons donc introduit un recours auprès des autorités compétentes. Nous croyons que notre demande est juste et légitime compte tenu des conseils obtenus de nos avocats en fiscalité et en droit. L'incidence de ce litige n'a donc pas été provisionnée. L'administration fiscale estime le montant d'impôts à payer, hors