Belvoir Group PLC est une société de franchise immobilière et de services financiers multimarques basée au Royaume-Uni. La principale activité de la société est la vente, le soutien et la formation de franchises immobilières résidentielles. Elle exploite également un réseau de conseillers qui, par l'intermédiaire de ses réseaux de franchises immobilières, conseillent ses clients dans le domaine de l'immobilier résidentiel. La société opère à travers deux divisions : un réseau de franchisés immobiliers et un réseau de conseillers hypothécaires. La division des franchises immobilières comprend Belvoir, Northwood, Newton Fallowell, Lovelle, Nicholas Humphreys et Mr and Mrs Clarke. Sa division de services financiers comprend Brook. Belvoir et Northwood proposent des services de vente et de location dans tout le Royaume-Uni. Newton Fallowell est une marque immobilière régionale qui couvre les Midlands de l'Est et de l'Ouest. Nicholas Humphreys est spécialisé dans la location aux étudiants dans les villes universitaires du Royaume-Uni. Mr and Mrs Clarke exploite un réseau d'agences immobilières personnelles de type concierge.

Secteur Services immobiliers