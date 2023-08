BEML Limited est une société basée en Inde, qui opère dans trois grands secteurs verticaux, à savoir la défense et l'aérospatiale, l'exploitation minière et la construction, et les chemins de fer et le métro. Ses activités dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale consistent à fabriquer et à fournir des équipements de soutien au sol pour la défense, tels que des camions à grande mobilité de type Tatra, des tracteurs pour le remorquage d'avions, des véhicules de dépannage moyens et lourds, des systèmes de pontons et d'autres équipements. La division Mines et construction fabrique et fournit des équipements tels que des excavateurs hydrauliques, des bulldozers, des chargeurs sur pneus, des bouteurs sur roues, des camions-bennes, des niveleuses, des poseurs de canalisations, des manipulateurs de pneus, des arroseurs et des chargeuses-pelleteuses pour divers segments d'utilisateurs. L'entreprise Rail and Metro fabrique et fournit des voitures de chemin de fer, des wagons de métro, des unités multiples électriques à courant alternatif (ACEMU), des wagons de matériel aérien (OHE), des wagons en acier et en aluminium pour le secteur du chemin de fer et du métro. Elle possède quatre complexes de fabrication situés à Bengaluru, Kolar Gold Fields, Mysuru et Palakkad.

Secteur Véhicules et machines lourdes