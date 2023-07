Benchmark Electronics, Inc. est engagée dans la conception de produits, les services d'ingénierie et les solutions technologiques. Elle propose une large gamme de solutions de conception, d'ingénierie, d'automatisation, de test, de fabrication et d'exécution qui soutiennent les produits de ses clients depuis le concept initial et la conception jusqu'au prototypage, la validation de la conception, les tests, la production en volume, la distribution et le soutien après-vente. La société dispose de sites de fabrication en Amérique, en Asie et en Europe pour servir ses clients. La société dessert divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense (A&D), les technologies médicales, les industries complexes, les biens d'équipement pour semi-conducteurs (Semi-Cap), les communications de nouvelle génération et l'informatique avancée. Ses services de conception et d'ingénierie et ses solutions technologiques comprennent la conception de nouveaux produits, des prototypes, des tests et des services d'ingénierie connexes, des tests personnalisés et des services de conception et de construction d'équipements d'automatisation. Ses services de fabrication comprennent des services de fabrication et de test de produits électroniques.

Secteur Equipements et pièces électroniques