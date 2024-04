Benchmark Electronics, Inc. fournit des solutions complètes tout au long du cycle de vie des produits grâce à ses services de conception technologique et technique, en s'appuyant sur sa chaîne d'approvisionnement mondiale et en fournissant des services de fabrication dans divers secteurs. La société fournit des services de fabrication avancés (services de fabrication électronique (EMS) et services de technologie de précision (PT)), qui comprennent des services de conception et d'ingénierie et des solutions technologiques. Sa spécialisation dans les technologies d'emballage et d'interconnexion comprend l'assemblage et le test de cartes de circuits imprimés (PCBA), les services d'ingénierie des composants, l'assemblage et le test de systèmes, et l'analyse des défaillances. La société propose des services de ressuage complexes, y compris des services complets d'assemblage et de test électromécaniques. Ses services de conception et d'ingénierie et ses solutions technologiques comprennent la conception de nouveaux produits, les prototypes, les essais et les services d'ingénierie connexes ; les services de conception et de construction d'équipements d'essai et d'automatisation sur mesure, et les solutions technologiques.

Secteur Equipements et pièces électroniques