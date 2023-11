Benchmark Holdings plc est une société de biotechnologie aquacole basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la fourniture de solutions spécialisées et critiques dans trois domaines complémentaires : la génétique, la santé et la nutrition avancée. Les segments de la société comprennent la génétique, la nutrition avancée et la santé. Le secteur de la génétique est une technologie de reproduction du saumon combinée à des installations de production pour fournir une gamme d'ovules de qualité génétique. Le secteur de la nutrition avancée fabrique et fournit des produits de nutrition et de santé à l'industrie mondiale de l'aquaculture. Le segment Santé se concentre sur la fourniture de produits de santé au marché mondial de l'aquaculture. La société dispose d'un portefeuille de produits et de solutions, notamment des œufs de saumon à caractères génétiques spécifiques, des géniteurs de crevettes, des alevins de tilapia, des aliments vivants à technologie améliorée (Artemia), des régimes alimentaires spécialisés, des probiotiques et des solutions de traitement contre les poux de mer.

Secteur Produits pharmaceutiques