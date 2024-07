Beneficient est une société de services financiers basée sur la technologie. La société fournit des solutions de liquidité et des produits et services fiduciaires aux participants de l'industrie des actifs alternatifs par le biais de sa plateforme réglementée en ligne de bout en bout, Ben AltAccess. La société opère à travers trois segments : Ben Liquidity, Ben Custody et Customer ExAlt Trusts. Le segment Ben Liquidity offre des produits de liquidité d'actifs alternatifs et de financement fiduciaire par l'intermédiaire de Ben AltAccess. Le segment Ben Custody répond à la charge administrative et réglementaire de la détention d'actifs alternatifs en offrant des services de garde et d'administration fiduciaire aux fiduciaires des Customer ExAlt Trusts, y compris BFF, et offre également des services de garde de documents aux clients. Le segment Customer ExAlt Trusts détient des participations dans des actifs alternatifs. Son autre unité opérationnelle, Ben Markets, fournit des services de courtage et d'agence de transfert dans le cadre de l'offre de certains de ses produits et services de liquidité.