Bourse Partners Realty Trust, Inc. Déclare un dividende pour le troisième trimestre de 2021, payable le ou vers le 1er octobre 2021 24/09/2021 | 22:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le 22 septembre 2021, le conseil dÂ'administration de Benefit Partners Realty Trust, Inc. a déclaré un dividende pour le troisième trimestre de 2021 sur les actions ordinaires de la société de 0,355 $ par action (équivalent à 1,42 $ par an), soit une augmentation de 0,08 $ par action par rapport au deuxième trimestre de 2021. Le dividende est payable le ou vers le 1er octobre 2021 aux actionnaires inscrits au 30 septembre 2021.

© S&P Capital IQ 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BENEFIT STREET PARTNERS REALTY TRUST, INC. 24/09 Bourse Partners Realty Trust, Inc. Déclare un dividende pour le troisième trimestre de .. CI