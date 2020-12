Beneteau : Berenberg initie une couverture à 'achat'

Berenberg initie une couverture sur Beneteau avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 11 euros, dans une note sur le fabricant français de navires de plaisance et sur son pair italien Sanlorenzo.



Selon le broker, le cours de Beneteau offre un potentiel de hausse, après avoir 'beaucoup souffert en raison d'une croissance plus faible du chiffre d'affaires depuis l'exercice 2017/18 et le Covid-19', ce qu'il pense 'exagéré'.



'Sanlorenzo, en revanche, mérite une prime sur laquelle il ne se négocie pas actuellement, compte tenu de son potentiel de croissance et d'amélioration de ses marges', ajoute Berenberg qui adopte un conseil 'achat' en visant les 20 euros sur le titre.



