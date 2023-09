BÉNÉTEAU : Oddo BHF reste à achat après les semestriels

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 21 euros sur Bénéteau, au lendemain de la publication par le fabricant de navires de plaisance 'd'excellents résultats semestriels', avec des perspectives réhaussées pour l'année.



Au regard de la bonne tenue des marges au titre de l'exercice en cours, les estimations de BPA 2023 du bureau d'études sont réhaussées de 4,9%, mais celles pour 2024 sont abaissées de 1,7% afin de tenir compte d'une stabilité du CA bateaux l'année prochaine.



'Les prochaines publications seront l'occasion d'avoir plus de visibilité sur l'évolution de l'activité en 2024 et d'affiner notre scénario. Même en supposant une quasi-absence de croissance en 2024, les multiples de valorisation restent très modestes', juge-t-il.



