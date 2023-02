Bénéteau: Berenberg relève son objectif de cours à 22 euros

“Nous maintenons notre recommandation d'achat et augmentons notre objectif de cours à 22,00 euros contre 21,00 euros précédemment” », annonce Berenberg dans une note sur Bénéteau après l'annonce des revenus annuels.



“Malgré les inquiétudes des investisseurs, la demande reste robuste, ce qui signifie que l'entreprise a réitéré ses perspectives pour 2023 et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2025 et elle pourrait même les dépasser ” précise le broker , qui salue " la combinaison de solides prises de commandes, d'une nouvelle amélioration des activités qui ne s'étaient pas entièrement remises de la crise sanitaire et de l'apaisement des tensions d'approvisionnement ".