Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le groupe produit et commercialise également des maisons mobiles de loisirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - bateaux (82,1%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts), catamarans (Lagoon), bateaux de pêche (Bénéteau Pêche) et bateaux de services ; - maisons mobiles de loisirs (17,9%) : marques O'Hara, IRM et Coco Sweet. Le groupe propose également des séjours en résidences mobiles. La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,4%), Europe (37,3%), Amériques (25,6%) et autres (9,7%).

Secteur Produits de récréation