Beneteau : Évolution de la gouvernance du Groupe Beneteau

En effet les mandats de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, que la société avait réunis en 2019 pour les confier à Jérôme de Metz, viendront à échéance lors de cette Assemblée Générale. Après trois années de cumul de ces fonctions dans un contexte marqué par une grande adversité (crise sanitaire, tensions sans précédent sur les approvisionnements, cyberattaque…), un travail exceptionnellement intense et des succès marquants, notamment avec la mise en place du nouveau plan stratégique dont les premiers résultats sont déjà tangibles, Jérôme de Metz, 63 ans, a souhaité prendre sa retraite et ne pas être renouvelé dans ses fonctions. A cette occasion tous les membres du Conseil l'ont vivement remercié pour le travail accompli et les résultats obtenus avec des équipes soudées et mobilisées.

Son départ coïncidera avec l'arrivée à l'âge limite statutaire de Jean Paul Chapeleau, actuel Directeur Général délégué en charge des opérations, qui a accepté de poursuivre sa collaboration avec le Groupe en qualité de conseiller de la Direction Générale.

S'appuyant sur le plan de succession de la société, le Conseil a donc proposé à Bruno Thivoyon et à Gianguido Girotti de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique du Groupe qu'ils ont conçu et exécuté aux côtés de Jérôme de Metz : Bruno Thivoyon en qualité de Directeur Général du Groupe Beneteau et Gianguido Girotti en qualité de Directeur Général délégué, Directeur Général de la division Bateau.

Bruno Thivoyon, 47 ans, est aujourd'hui Directeur Général délégué en charge des finances, des systèmes d'information et des affaires juridiques. Gianguido Girotti, 44 ans est quant à lui Directeur Général délégué en charge de la stratégie marques et produits de la division Bateau.

Pour sa part, Jérôme de Metza déclaré : « C'est un grand honneur que d'avoir dirigé le groupe. Je remercie les actionnaires et le Conseil qui m'ont fait confiance, les équipes auxquelles je me suis fortement attaché et les nombreux partenaires de l'écosystème du Groupe Beneteau. Ensemble, nous pouvons ressentir une certaine satisfaction d'avoir à la fois écrit et exécuté le plan Let's Go Beyond ! et géré des épreuves opérationnelles dures et concentrées sur peu de temps. Les résultats sont là, et 2022, malgré la situation internationale complexe et la crise de la supply chain toujours présente, sera encore un meilleur millésime que 2021. Je suis très heureux de transmettre le flambeau à Bruno Thivoyon et Gianguido Girotti. Ils étaient déjà acteurs de la transformation récente du Groupe, s'entendent parfaitement bien, et sauront écrire les prochains succès du Groupe. »

La nomination de cette équipe de Direction Générale, jeune et expérimentée, s'accompagnera d'un retour à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, qui était la règle dans le Groupe jusqu'en 2019.

La présidence du Conseil sera confiée à Yves Lyon-Caen, administrateur du Groupe, qu'il a présidé de 2005 à 2019. Louis Claude Roux continuera d'assurer la vice-présidence du Conseil.

Le Conseil a également décidé de proposer à l'Assemblée Générale de nommer Marie-Hélène Dick, en qualité d'administratrice, en remplacement de Jérôme de Metz. Mme Dick est Présidente du Conseil d'Administration de Virbac et rejoindra le Conseil en qualité d'administratrice indépendante.

« C'est avec honneur que je rejoins le conseil d'administration du Groupe Beneteau. J'espère pouvoir participer au développement de cette belle entreprise restée familiale, dans le domaine du nautisme que j'affectionne particulièrement en vue d'assurer sa pérennité dans les années à venir. » a déclaré Marie Hélène Dick.

A compter du 17 juin 2022, Bruno Thivoyon prendra la Direction Générale du Groupe Beneteau. Il a rejoint le Groupe Beneteau en janvier 2020 en tant que Directeur Financier Groupe. Bruno Thivoyon a débuté sa carrière en 1998 chez Valeo, après une double formation Ingénieur (Génie des Systèmes Industriels) et IAE. Pendant 22 ans, il a occupé chez Valeo plusieurs positions en finance, au siège puis au sein de différentes entités opérationnelles.

A compter du 17 juin 2022, Gianguido Girotti prendra la Direction Générale de la division Bateau du Groupe Beneteau. Gianguido a imaginé et mis en place la stratégie de la Maison des Marques (premier pilier du plan Let's Go Beyond!) qui a permis de repositionner à la fois les marques et l'offre produit tout en développant les stratégies de distribution. Architecte naval diplômé de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), Gianguido Girotti a rejoint la marque BENETEAU en mai 2015.

A compter du 17 juin 2022, Yves Lyon-Caen prendra la Présidence du Conseil d'Administration. Yves Lyon-Caen, licencié en Droit, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration, a travaillé au Ministère de l'Economie et des Finances, puis dirigé le cabinet du Premier Ministre Michel Rocard et rejoint ensuite le secteur bancaire en tant que Président Directeur Général du Crédit National. Depuis fin 2000, il a rejoint le Groupe Beneteau en tant que Directeur Général de la holding d'investissement BERI 21, puis Président du Conseil de 2005 à 2019. Il a présidé la Fédération des Industries Nautiques de 2014 à 2022.

A compter du 17 juin 2022, Marie-Hélène Dick-Madelpuech rejoindra le Conseil en qualité d'administratrice indépendante. Docteur vétérinaire, elle a rejoint en 1989 l'institut Pasteur, puis après son MBA HEC, le laboratoire pharmaceutique Ardeval. En 1992, au décès de son père, elle décide avec sa famille de reprendre l'entreprise familiale Virbac qu'il a fondée 20 ans plus tôt. Société cotée depuis 1985, Virbac est le 6ème laboratoire pharmaceutique mondial en santé animale. Marie Hélène Dick préside son Conseil d'administration depuis 20 ans. Elle est également Présidente de la société Panpharma, laboratoire spécialisé dans les médicaments essentiels pour les hôpitaux, qu'elle a repris avec son mari.