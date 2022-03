Beneteau : Le site de Monfalcone évolue et devient GROUPE BENETEAU ITALIA

Ce changement de nom reflète l'évolution du chantier et son intégration dans la stratégie industrielle globale du Groupe Beneteau. Après plus d'une décennie de croissance et de développement du savoir-faire dans la construction de grands yachts de luxe pour la marque Monte Carlo Yachts, le site de production a récemment traversé une série de transformations. Devenu un site multimarque, le chantier a étendu son activité au développement et à la construction de yachts à voile et à moteur, incluant, aux côtés de MONTE CARLO YACHTS, plusieurs modèles pour les marques BENETEAU, JEANNEAU et PRESTIGE.

Alors que le Groupe Beneteau spécialise ses sites de production par type et longueur de bateaux, GROUPE BENETEAU ITALIA devient l'un des sites dédiés et pôle d'excellence du Groupe pour la construction des unités de plus de 60 pieds. Ses installations ultramodernes et ses collaborateurs expérimentés en font le lieu idéal pour développer et construire des yachts à moteur et à voile performants et de haute qualité, depuis le développement de prototypes et la recherche de solutions innovantes jusqu'à la production en petite série d'unités semi-custom. GROUPE BENETEAU ITALIA s'engage à respecter les normes de qualité les plus strictes et à garantir une expérience unique à ses clients, en faisant du confort, de la sécurité et du bien-être à bord les éléments essentiels à fournir aux clients finaux.

Avec une superficie de plus de 45 000 m² face à la mer Adriatique, une cabine de peinture ultramoderne et sa propre marina, GROUPE BENETEAU ITALIA emploie actuellement plus de 200 personnes à Monfalcone. L'entreprise continuera à embaucher et à former des talents pour soutenir sa croissance. En 2021, un nouvel atelier de production de pièces composites a été créé sur le site et de nouveaux collaborateurs ont été embauchés puis formés en France aux dernières technologies composites du Groupe Beneteau. Au cours de l'année dernière, le site de Monfalcone a ainsi construit et lancé avec succès plusieurs nouveaux modèles tels que le BENETEAU Grand Trawler 62 et le JEANNEAU Yacht 65.

Positionné comme le segment des yachts de plus de 60 pieds, GROUPE BENETEAU ITALIA poursuivra sa croissance en développant les grandes unités de la Maison des Marques du Groupe Beneteau.

A partire dal 1° marzo 2022, le attività del Gruppo Beneteau presso il cantiere di Monfalcone saranno svolte sotto la nuova denominazione GROUPE BENETEAU ITALIA.

Questo cambiamento di nome riflette l'evoluzione dello stabilimento e la sua ulteriore integrazione nella strategia industriale globale del Gruppo Beneteau. Dopo oltre un decennio di crescita e sviluppo del know-how nella produzione di grandi yacht di lusso per il marchio Monte Carlo Yachts, il sito produttivo ha recentemente attraversato una serie di trasformazioni. Diventando un sito multibrand, il cantiere ha ampliato le proprie attività nello sviluppo e nella costruzione di imbarcazioni sia a vela che a motore, includendo, oltre a MONTE CARLO YACHTS, diversi modelli per i marchi BENETEAU, JEANNEAU e PRESTIGE.

Data la decisione del Gruppo Beneteau di specializzare i propri siti produttivi per tipologia e dimensione d'imbarcazione, GROUPE BENETEAU ITALIA diventa uno dei centri di eccellenza del Gruppo e dei cantieri dedicati alla costruzione di unità superiori a 60 piedi. Il suo stabilimento all'avanguardia unito ai suoi lavoratori esperti ne fanno il luogo perfetto per sviluppare e costruire imbarcazioni a motore e a vela di alta qualità e performance, dallo sviluppo di prototipi e test di soluzioni innovative fino alla produzione in piccola serie di unità semi-custom. Considerando il comfort, la sicurezza e il benessere come componenti essenziali da offrire ai clienti finali, GROUPE BENETEAU ITALIA ha come obiettivo di rispettare i più alti standard di qualità garantendo un'esperienza unica al cliente.

Con un'area di oltre 45.000 mq affacciata sul Mar Adriatico, una cabina di verniciatura all'avanguardia e una propria marina, GROUPE BENETEAU ITALIA impiega attualmente a Monfalcone oltre 200 persone. L'azienda continuerà ad assumere e formare talenti per sostenere la sua crescita. Nel 2021 è stata creata all'interno del sito una nuova linea per la produzione dei manufatti in vetroresina e nuovo personale è stato assunto e formato in Francia sulla base delle ultime tecnologie sui materiali compositi del Gruppo Beneteau. Nell'ultimo anno, il cantiere di Monfalcone ha costruito e lanciato con successo diversi nuovi modelli come il Grand Trawler 62 del brand BENETEAU e lo JEANNEAU Yacht 65.

Posizionato sulla costruzione delle imbarcazioni superiori a 60 piedi, GROUPE BENETEAU ITALIA proseguirà la sua crescita sviluppando le unità di maggiore dimensione della House of Brands del Gruppo Beneteau.