BÉNÉTEAU : Oddo BHF dégrade son conseil et réduit sa cible

Oddo BHF dégrade sa note sur Bénéteau, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 14 à 11,5 euros.



Hier soir, Bénéteau a publié un CA semestriel en recul de 31,5%, à 556,6 ME, plutôt proche des attentes d'Oddo BHF (566,5 ME), malgré un impact d'environ -80 ME lié à la volonté des distributeurs de réduire leurs stocks.



'Dans une conjoncture défavorable, le CA 2024 est attendu à environ 1 MdE soit un niveau sensiblement inférieur à nos estimations et celles du consensus (1.1 MdE), compte tenu d'une activité plus faible qu'estimé', indique en substance l'analyste.



Oddo BHF baisse ses estimations de BPA 2025 de -34% et estime que la valorisation (EV/ROC 2025e : 7.8x) est 'relativement cohérente'.



Enfin, le broker indique que l'avis de l'autorité de la concurrence pour le projet de cession de l'activité Habitat à Trigano est attendue dans le courant du second semestre.



