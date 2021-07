Beneteau : Perspectives 2021 relevées et diversification dans de nouveaux métiers

Grâce à l'orientation favorable des marchés du nautisme et de l'hôtellerie de plein air, et à la performance de ses deux divisions, le Groupe Beneteau relève à nouveau ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2021.

Le Groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat), contre +2% précédemment. Ce dynamisme intègre les effets négatifs de la cyberattaque du début d'année.

Cette croissance bénéficie fortement à la progression du ROC qui devrait plus que doubler cette année par rapport au ROC pro-forma 2020 de 27,5 M€, une progression d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte mondial de tension sur les prix des matières premières, de certains composants et des transports internationaux.

Le Groupe Beneteau tire avantage également des premiers effets des mesures de restructurations et de baisse de ses coûts de structure décidées en 2020.

Le carnet de commande global* à fin juin s'élève à 1 800 M€, en hausse de +55% en données publiées par rapport à fin juin 2020.

Au sein de la division Bateau, la progression des commandes est tirée par le dynamisme de l'ensemble des marques et des segments de marché sur lesquels le Groupe intervient, à l'exception du marché des loueurs professionnels.

Le carnet de commandes de la division Habitat reste quant à lui porté par la croissance des marchés export, notamment le Bénélux.

Le chiffre d'affaires du Groupe à fin juin (658,8 M€) est en croissance de +3,4% en données publiées et de +5,1% à taux de change constant. Hors flottes, le chiffre d'affaires de la division Bateau est en croissance de +14,3% en données publiées.

* Facturé depuis le début de l'exercice et livrable sur l'exercice 2021 et au-delà

Développement dans les métiers de la location de bateaux, de boat clubs et de marinas

Le Groupe Beneteau est heureux d'annoncer trois investissements stratégiques qui vont nourrir son développement futur en Europe et en Amérique du Nord, en élargissant ses métiers et en le rapprochant de ses clients, en complémentarité avec ses réseaux de distribution. Cette évolution s'inscrit dans la logique du plan Let's Go Beyond ! présenté en juillet 2020.

Location de bateaux

D'une part, le Groupe Beneteau s'allie avec PPF, le principal groupe privé d'Europe centrale, pour entrer dans le secteur de la location de bateaux de plaisance, en prenant ensemble 87% du capital de DREAM YACHT GROUP (aux côtés des actionnaires historiques NextStage, Fountaine-Pajot et du management emmené par Loic Bonnet) et 50% du capital de NAVIGARE YACHTING aux côtés de ses fondateurs et de son dirigeant, Jesper Rönngard.

Avec une flotte de plus de 1200 bateaux, ces deux acteurs, ensemble, formeront le numéro 1 mondial de ce secteur très prometteur, dont les fondamentaux restent particulièrement solides, tiré par l'économie du partage et de l'usage et facilitant ainsi l'accès à la pratique nautique.

Ce rapprochement permettra aussi la création d'une importante plateforme réunissant les activités digitales et de distribution de DREAM YACHT GROUP (SamBoat, Vent de mer, LateSail, Argos, Albatros) et le pôle digital du Groupe Beneteau (BandOfBoats, Digital Nautic).

Le Groupe Beneteau détiendra une participation d'environ 41% dans ce joint-venture.

Boat clubs et marinas

D'autre part, le Groupe Beneteau prend une participation de 40% dans YOUR BOAT CLUB, société nord-américaine active dans le secteur des boat clubs et des marinas.

Un boat club permet à ses membres, moyennant un abonnement, de louer régulièrement des bateaux, généralement à moteur, pour quelques heures ou une journée. Cette activité s'est beaucoup développée en Amérique du Nord.

YOUR BOAT CLUB détient et gère 24 clubs, dont 7 marinas lui appartenant, et a prévu un vaste programme de développement dans les prochaines années. Pour cette opération, le Groupe s'est associé avec les fondateurs et managers, Luke Kujawa et Michael Jellish.

L'ensemble de ces investissements représente environ 40 M€ pour le Groupe Beneteau.

« Après une année difficile, nous avons réellement le sentiment que le ciel s'éclaircit et que la combinaison de conditions de marchés favorables et des mesures internes prises va produire des effets plus rapidement que nous ne le pensions il y a encore un an. Concernant nos investissements de diversification, nous sommes très heureux et fiers de ce développement pour le Groupe Beneteau qui annonce un changement de dimension. Ces nouvelles perspectives sont passionnantes et renforcent notre position parmi les leaders mondiaux des métiers du nautisme » a déclaré Jérôme de Metz, Président Directeur Général du Groupe Beneteau.

Chiffre d'affaires à fin juin 2021

Division Bateau - Chiffre d'affaires par zones géographiques (1er janvier-30 juin 2021)

Division Habitat - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (1er janvier-30 juin 2021)

Le Groupe Beneteau communiquera ses résultats semestriels 2021 le 29 septembre 2021 après clôture de la Bourse.