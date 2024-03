« L'année 2023 a été une année record pour le Groupe Beneteau. Les 8000 collaborateurs du Groupe ont réalisé une performance collective remarquable: plus de 240 M€ de résultat opérationnel courant, une marge nette à deux chiffres. Notre stratégie de croissance en valeur porte ses fruits ; elle renforce la résilience du Groupe et lui permet de situer la rentabilité opérationnelle du Groupe dans une plage très supérieure à ce qu'elle était avant Covid.

La poursuite de sa montée en gamme, ainsi que son agilité industrielle, permettront à la division Bateau de maintenir une marge opérationnelle comprise entre 7% et 10% en 2024, malgré l'impact sur l'activité de la hausse des taux d'intérêt.

Cette solidité financière conforte ainsi le Groupe dans sa stratégie de développement produits, d'innovation durable, et de croissance dans de nouveaux métiers, tels que l'usage et le digital. » a déclaré Bruno Thivoyon, Directeur Général du Groupe Beneteau

PERFORMANCE FINANCIÈRE 2023 RECORD

Avant IFRS 5 Après IFRS 5 2023

(pro forma) 2022

(données publiées) Variations 2023

(données publiées) 2022

(pro forma) Variations Chiffre d'affaires 1 784,6 1 508,1 18,3% 1 465,1 1 250,9 17,1% EBITDA 306,3 229,2 33,6% 262,4 198,8 32,0% en % CA 17,2% 15,2% +2,0 pts 17,9% 15,9% +2,0 pts Résultat Opérationnel Courant 246,1 154,7 59,2% 206,8 131,8 56,9% en % CA 13,8% 10,3% +3,5 pts 14,1% 10,5% +3,6 pts Résultat net des activités destinées à être cédées 26,0 16,8 55,1% Résultat net (part du Groupe) 182,2 103,1 81,4% 185,0 103,1 79,4% en % CA 10,2% 6,8% 12,6% 8,2% +4,4 pts Free cash Flow 81,6 28,3 67,9 21,3 Trésorerie nette 247,3 211,2 233,5 211,2



Suite à l'annonce du projet de cession de la division Habitat, les chiffres clés du Groupe, avant et après retraitement lié à l'application de la norme IFRS 5[1], sont présentés ci-dessus. La transaction est soumise à l'accord de l'autorité de la concurrence en France, dont une réponse est attendue au premier semestre 2024.

Division Bateau : une stratégie de croissance en valeur qui porte ses fruits

Comme publié le 12 février dernier, le chiffre d'affaire de la division Bateau a atteint 1465M€ en 2023, en progression de 17,1% par rapport à 2022 (+18% à taux de change constant). Le ralentissement de la demande sur l'activité Moteur (-€150M€) a été plus que compensée par la stratégie de croissance en valeur sur l'ensemble des segments (+190M€) et la progression des livraisons de voiliers (+40M€). Les ventes ont également bénéficié de la reconstitution des stocks du réseau de distribution au niveau pré-Covid (+150M€) dans un contexte de normalisation des conditions d'approvisionnement.

L'activité Voile, en croissance de 31% sur l'exercice, a été particulièrement dynamique sous l'effet de la forte reprise des ventes aux loueurs professionnels (+68%), du succès commercial des nouveautés, et de la forte pénétration de la marque EXCESS sur le marché des catamarans.

Sur l'activité Moteur, en croissance de 9% à parité constante, les ventes ont été en forte croissance pour les segments du « Real Estate on the Water » (+17%), en particulier grâce au succès commercial des premiers modèles de catamarans de la marque PRESTIGE. Le chiffre d'affaires des segments du « Dayboating » a progressé quant à lui de 3%, avec une baisse de 23% du nombre d'unités livrées. Celui-ci a bénéficié en particulier des extensions des gammes Merry Fisher et Antares, ainsi que du lancement de la gamme DB.

Cette excellente performance de la division Bateau, supérieure au marché sur chacun des segments, lui a permis d'atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) record de 206,8M€ en 2023, en progression de 57% par rapport à l'exercice précédent (131,8M€), soit une marge opérationnelle supérieure à 14% du chiffre d'affaires sur l'exercice, en hausse de 75M€ sur un an.

La stratégie de création de valeur contribue à hauteur de 22M€ dans cette progression structurelle, tandis que l'amélioration de la performance opérationnelle représente une amélioration complémentaire de 3M€.

Par ailleurs, le résultat 2023 bénéficie d'une très bonne anticipation des effets de l'inflation (+25M€), ainsi que de la reconstitution des stocks des réseaux de distribution à leur niveau d'avant Covid en volumes (+44M€).

Enfin, les dépenses de développement relatives au nouvel ERP se sont élevées à 13M€ sur l'exercice, soit une hausse de 6M€ par rapport à 2022, tandis que l'évolution des parités €/$, qui avaient exceptionnellement contribué au résultat 2022, se sont depuis normalisées (-12M€).

L'EBITDA[2] de la division Bateau s'est élevé à 262,4M€, soit 17,9% du chiffre d'affaires (vs. 15,9% en 2022), en progression de 32%.

Division Habitat : poursuite de la croissance rentable

Bénéficiant d'une dynamique toujours soutenue des marchés de l'hôtellerie de plein air, la division Habitat a généré un chiffre d'affaires de 319,6M€ en 2023, en progression de 24% sur un an. Cette croissance, combinée à une excellente gestion opérationnelle, a permis de générer un résultat opérationnel courant de 39,3M€ sur la période, soit 12,3% du chiffre d'affaires, en progression de 72% par rapport à 2022. En application de la norme IFRS 5, ce résultat est dorénavant comptabilisé au niveau du résultat net du Groupe, après déduction des impôts et autres charges non opérationnelles.

Solidité financière : 10,2% de résultat net, 247M€ de trésorerie nette

Le résultat net part du groupe s'est élevé à 185M€ pour l'exercice 2023, en progression de 79% par rapport à 2022 (103M€). Il intègre un résultat financier positif de 6,4M€ (vs. -12,3M€ en 2022), bénéficiant de l'évolution des taux d'intérêt, tandis que celui de l'exercice précédent avait été affecté par le résultat des couvertures de change (-10M€).

Sur l'exercice, la quote-part des sociétés mises en équivalence du Groupe est en progression de 2M€ principalement portée par la croissance des activités de financement de sa filiale SGB.

Le Free Cash-Flow généré par le Groupe avant application des normes IFRS5 s'est élevé à 81,6M€ au cours de l'exercice (dont 9,5M€ pour la division Habitat) contre 28,3M€ en 2022. L'augmentation de 55M€ du besoin en fonds de roulement de la division Bateau est principalement lié à la réduction des acomptes clients (-48M€) conséquence de la normalisation du carnet de commande. Les investissements nets de 72M€ pour la division Bateau sont supérieurs de 14M€ à l'exercice précédent, en raison notamment des mesures prises pour augmenter la flexibilité des capacités de production (+10M€) et pour améliorer l'impact environnemental des bâtiments (+3M€).

Par ailleurs, les variations de périmètre ont représenté un investissement net de 13M€. Le Groupe a pris le contrôle du chantier naval Magic Yacht en Tunisie dont il était actionnaire minoritaire, ainsi que de Wiziboat, spécialiste Digital Europeén du Boat club. Il s'est également renforcé au capital de Your Boat Club aux Etats Unis (participation portée de 40% à 49%) et a pris une participation de 20% au capital de la société YachtSolutions, spécialisée dans l'accompagnement des clients propriétaires dans la personnalisation des aménagements de grandes unités.

Après distribution de dividendes et rachats d'action à hauteur de 40M€, la trésorerie nette s'élève ainsi à 247M€ au 31 décembre 2023, en progression de 36M€ sur l'exercice.

La solidité financière du Groupe s'illustre également par la progression de ses fonds propres à 856M€ au 31 décembre 2023, contre 706M€ au 31 décembre 2022.

Enfin, la rentabilité opérationnelle des capitaux engagés (ROCE1) a poursuivi sa progression en 2023, pour atteindre 42% en fin d'exercice (contre 32% au 31 décembre 2022 et 14% au 31 août 2019). Avec un chiffre d'affaires 3 fois supérieur aux capitaux engagés (stable entre 2022 et 2023), et une forte progression de la marge opérationnelle, cette performance reflète l'efficacité de la stratégie de croissance en valeur du Groupe.

NAUTISME DURABLE ET ACCESSIBLE

Forte progression sur les 3 piliers du programme B-Sustainable, en ligne avec l'ambition 2030

Le Groupe Beneteau a accéléré le déploiement de son programme B-Sustainable lancé en 2022. L'implication permanente de l'ensemble des collaborateurs a permis de progresser à un rythme soutenu sur les 3 piliers de la démarche.

L'intensité des émissions de CO2 liées à la consommation d'électricité et de gaz (scope 1&2) ont ainsi baissé de 6% par rapport à 2022, le taux de fréquence des accidents de la division Bateau a baissé de plus de 9% sur la période et ce sont désormais 41% des achats de la division Bateau qui sont effectués auprès de fournisseurs dont la démarche RSE a été formellement évaluée (+17pts vs. 2022).

D'autre part, après avoir réalisé les analyses de cycle de vie de ses principaux produits, la division Bateau a pu évaluer son premier bilan carbone couvrant le scope 3, permettant ainsi de jalonner concrètement les prochaines étapes de son programme de réduction de son intensité carbone de -30% d'ici 2030.

Ce programme s'appuie en particulier sur la poursuite de l'industrialisation de solutions innovantes dans le choix de matériaux utilisés, biosourcés et recyclables, dans la sélection de solutions de propulsion alternatives, ainsi que dans l'optimisation de ses solutions d'architecture navale.

Dans le cadre de cette démarche volontariste, le Groupe est entré au capital de la société suédoise Candela, spécialisée dans le développement de bateau électriques à foils. Cette technologie vise à réduire de 80% la consommation d'énergie, tout en proposant une plus grande stabilité de navigation et en multipliant par 2 à 3 son autonomie par rapport aux autres solutions de propulsion électrique Cette participation minoritaire permettra de contribuer à l'industrialisation de solutions décarbonées destinées au marché de la plaisance et du transport de passagers.

Nouveaux métiers du Nautisme: accélération dans l'usage et le digital

Seanapps, la solution digitale du Groupe Beneteau, qui connecte chaque jour le client final à son concessionnaire et à sa marque, équipe déjà près de 8000 bateaux. Près d'un million de milles nautiques ont déjà été parcourus par cette flotte connectée, de loin la plus nombreuse au monde. Alimentant ainsi une base de données révolutionnaire, cette application permettra aux équipes produits de développer les prochains modèles en répondant au plus près aux usages de ses clients.

Le Groupe a également renforcé, au cours de l'exercice, son positionnement sur différents métiers liés à l'usage. Le développement de l'activité Your Boat Club aux Etats-Unis et l'acquisition de Wiziboat en Europe permettent désormais au Groupe d'opérer une flotte de plus de 500 bateaux, répartis sur une cinquantaine de bases. Une croissance à deux chiffres de son activité est attendue en 2024.

Concernant les sociétés de locations à la semaine dont le Groupe est entré au capital en 2021, elles sont revenues dès 2023 à leur niveau d'activité pré-Covid et constituent désormais une flotte de plus de 1000 bateaux. Elles poursuivront le redressement de leur rentabilité en 2024.

PERSPECTIVES

Si la demande reste très soutenue sur les différents segments premiums, l'évolution des taux d'intérêt provoque de l'attentisme chez certains plaisanciers et conduit également les concessionnaires à réduire leur couverture de stocks en 2024. Comme communiqué précédemment, le Groupe prévoit une baisse des stocks des concessionnaires de l'ordre de 100 à 150M€ en 2024, alors que 2023 avait bénéficié d'un phénomène inverse d'environ 240M€, lié à la normalisation des conditions d'approvisionnement.

Malgré l'ampleur de ces écarts d'activité, les nombreuses mesures de flexibilité déjà anticipées, comme la modulation du temps de travail de certains sites français, permettront à la division Bateau de conserver en 2024 une marge opérationnelle courante comprise entre 7% et 10%. Tandis que ces fortes variations de stock devraient se neutraliser en 2025, les leviers de croissance et les gains structurels d'efficacité encore à venir permettront au Groupe de retrouver une marge opérationnelle à deux chiffres à cet horizon.

*

* *

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration du Groupe Beneteau a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,73 € par action à l'Assemblée Générale mixte du 4 juin 2024, en forte progression par rapport au dividende de 0,42 € par action versé en 2023.

Le Groupe Beneteau communiquera le 6 mai prochain après clôture de la Bourse le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024.

*

* *

La présentation détaillée des résultats annuels est disponible en pièce jointe de cet article (ci-dessous).

Les comptes annuels et consolidés présentés ici, tels qu'examinés par le Conseil d'Administration du 18 mars 2024, sont en cours d'audit et seront arrêtés définitivement pour la publication du rapport financier annuel d'ici fin avril. Le Conseil d'Administration arrêtera les comptes le 23 avril 2024.