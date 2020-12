Beneteau : YACHTING Live, 3 journées 100% digitales à la découverte du nautisme

« YACHTING Live est une première sur le marché français : 100% en ligne, 3 journées dédiées au nautisme sous toutes ses formes avec les leaders des bateaux à voile et à moteur Beneteau, Jeanneau et Lagoon, et la nouvelle marque de catamarans Excess » explique Gianguido Girotti, Directeur général délégué, en charge de la stratégie marques et produits.

Rendez-vous sur www.yachting.live dès maintenant pour vous inscrire et trouver le bateau de vos rêves

En voilier monocoque, en catamaran, en bateau à moteur hors-bord ou inboard, pour vos croisières, vos sorties à la journée, vos projets de régates, nos marques BENETEAU, EXCESS, JEANNEAU et LAGOON vous donnent rendez-vous sur www.yachting.live pour vous inscrire gratuitement et découvrir leurs modèles et leurs nouveautés du 15 au 17 janvier 2021.

Pendant les 3 journées du YACHTING Live, vous pourrez rencontrer et échanger avec les équipes marketing produits, commerce et les concessionnaires français. Au programme : des lives et des webinaires pour découvrir les nouveautés en totale immersion, les tendances et les innovations du nautisme.

Tout au long de l'évènement, les experts produits, notre partenaire financement SGB Finance et les concessionnaires seront là pour répondre à toutes vos questions et vous permettre d'affiner votre projet pour 2021.

« Après le succès de nos évènements privés cet automne, nous sommes tous très impatients de retrouver en janvier les passionnés du nautisme et rencontrer de futurs plaisanciers pour démarrer la nouvelle année avec des rencontres, des échanges et des offres exclusives » conclut Gianguido Girotti.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur YACHTING Live