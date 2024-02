Beneteau : croissance de 18% des ventes en 2023

Le 12 février 2024 à 18:06

Sur l'exercice 2023, les ventes du Groupe ont atteint un niveau de 1 785 ME, en croissance de 18% par rapport à 2022 Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève à 1 465 ME, en croissance de 17% à périmètre comparable.



Le chiffre d'affaires de la division Bateau a atteint 1465 ME, en progression de 17% par rapport à 2022 (+18% à taux de change constant).



L'activité Voile, qui représente 47% des ventes sur l'exercice, a progressé de plus de 30% sur la période. L'activité Moteur a quant à elle progressé de 9% à taux de change constant sur l'exercice.



' Dans ce contexte, la poursuite de la montée en gamme de son offre produit, ainsi que la flexibilisation de son outil industriel, permettront à la division Bateau de générer en 2024 une marge opérationnelle courante comprise entre 7% et 10% ' indique le groupe,



