Bénéteau : en baisse, pénalisé par sa prudence pour 2024

Le 09 novembre 2023 à 11:03 Partager

Bénéteau est lanterne rouge du SBF120 ce jeudi après la présentation de son chiffre d'affaires à neuf mois : le fabricant de navires de plaisance perd 5,55% à 11,24 euros. Invest Securities relève la "prudence" du groupe pour 2024 : Bénéteau anticipe une baisse du niveau des stocks des concessionnaires et un ralentissement de la demande sur les plus petites unités.



A fin septembre 2023, ses ventes se sont élevées à 1,34 milliard d'euros, en croissance de 30,2% par rapport à 2022. Bénéteau précise que sa division Bateau a progressé de 31,2% sur 9 mois, l'activité Voile de 42% (+15% au 3ème trimestre), et l'activité Moteur de 24%. Le groupe a confirmé sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% sur un an avec une marge opérationnelle à hauteur de 12%.



Hors cession envisagée de la division Habitat, le chiffre d'affaires consolidé du groupe sur l'exercice 2023 serait supérieur à 1,75 milliard (+16% sur un an en données publiées), et le résultat opérationnel courant supérieur à 210 millions d'euros, en progression de plus de 35% sur un an.



La direction attribue ces bons chiffres à sa clairvoyance. "Notre stratégie de croissance en valeur, portée par une montée en gamme sur l'ensemble de nos segments de marché, nous permet de publier une croissance de plus de 30% à fin septembre, a déclaré Bruno Thivoyon, CEO du Groupe Bénéteau.



"Si l'inflation et la hausse des taux d'intérêt provoquent actuellement de l'attentisme chez certains clients, en particulier sur les plus petites unités, les projets de navigation sont toujours très nombreux, et les nouveautés présentées lors des salons 2023 ont suscité un très grand intérêt. C'est cette stratégie conforme à la feuille de route présentée fin 2022 qui nous permet de garder notre cap 2025, malgré une baisse des stocks des concessionnaires prévue en 2024", conclut-il.