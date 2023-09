Beneteau en forte baisse : prudence sur 2024

Le 28 septembre 2023

Beneteau (-10,64% à 11,76 euros) est lanterne rouge du SBF120, le spécialiste des navires de plaisance affichant sa prudence sur 2024. " Dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités ", a prévenu la société.



" La hausse récente des taux d'intérêt génère de l'attentisme sur certaines décisions d'achat, en particulier sur les petites unités, " a expliqué Bruno Thivoyon, directeur général du Groupe Beneteau.



Le spécialiste des navires de plaisance a pourtant aussi relevé sa prévision de marge opérationnelle courante 2023. Il vise 12% contre 11,5% précédemment, et a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires de la division bateau, qui devrait atteindre 1,45 milliard d'euros (+16% sur un an).



A périmètre constant, le chiffre d'affaires du groupe devrait être supérieur à 1,75 milliard sur l'exercice 2023 (+16% ), tandis que le résultat opérationnel courant serait supérieur à 210 millions d'euros contre 200 millions d'euros précédemment.



" L'exercice 2023 atteindra un niveau record tant en terme de chiffre d'affaires que de ROC ", a souligné le Directeur général.



Au premier semestre, le résultat opérationnel courant a atteint 163,4 millions d'euros à isopérimètre, soit 15,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 4,7 points. Suite à l'annonce du projet de cession de la division Habitat et en application de la norme IFRS 5, le groupe a présenté cette activité comme " Activité destinée à être cédée ". Après IFRS 5, le groupe affiche une rentabilité opérationnelle courante de 16,1%, en hausse de 5,4 points.



Le chiffre d'affaires semestriel a bondi de 43,8% à 1,02 milliard. Après IFR5, il bondit de 48,3% à 812,9 millions d'euros.



" Les résultats 2023 du Groupe Beneteau, à l'image de ce premier semestre, tirent bénéfice des transformations des trois dernières années ", a commenté Bruno Thivoyon, directeur général du Groupe Beneteau. " L'avance prise sur les différents leviers de notre plan stratégique grâce au travail des 8000 collaborateurs du Groupe nous permet donc de confirmer nos objectifs 2025 ".



Il cible un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,65 milliard d'euros et une marge opérationnelle de 11,5% dans la fourchette haute de ce chiffre d'affaires.