Beneteau : 210225 BENETEAU CA 2019-2020 16 mois

CA 2019-2020 : une fin d'année meilleure que prévue grâce notamment à la forte demande de bateaux hors-bord qui répond à l'envie de naviguer de l'époque

Chiffre d'affaires (16 mois) 1 344,4 M€ -15,1% en données publiées  Chiffre d'affaires (4 mois 2020*) 195,3 M€ -21,2% en données publiées  * 4 mois 2020 du 1 septembre au 31 décembre

Dans un contexte de marché où la demande est fortement remodelée par les effets de la crise sanitaire, le Groupe Beneteau termine l'exercice 2019-2020 (exercice de transition de 16 mois clôturé au 31 décembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 1 344,4 millions d'euros, en retrait de 15,1% en données publiées (-15% à taux de change constant, TCC) par rapport à la période pro-forma de 16 mois du 1er septembre 2018 au 31 décembre 20191.

Le chiffre d'affaires du dernier quadrimestre (septembre-décembre 2020) s'élève ainsi à 195,3 millions d'euros, en retrait de 21,2% en données publiées (-19% TCC) par rapport au dernier quadrimestre 2019. Cette baisse, moins prononcée que celle anticipée, reflète la faiblesse des ventes aux loueurs et des ventes de mobil-homes, partiellement compensée par le rebond du segment hors-bord.

Division Bateau : une forte envie de naviguer malgré les contraintes sanitaires

Après un été qui a vu s'affirmer un fort engouement pour la navigation de proximité et les ventes de petits bateaux moteur, l'annulation de la quasi-totalité des salons nautiques d'automne/hiver dans toutes les régions du monde a contraint l'ensemble des marques du Groupe Beneteau et leurs réseaux de concessionnaires à s'adapter rapidement et proposer de nouveaux formats pour la découverte, les essais et la commercialisation des bateaux. Ainsi de nombreux évènements privés de proximité,

1 Le chiffre d'affaires 12 mois (1er septembre 2019 au 31 août 2020) a été communiqué dans le cadre de l'information financière intermédiaire au 31 août 2020 publiée le 27 octobre 2020.

journées exclusives, et autres initiatives digitales et salons virtuels continuent d'être organisés dans toutes les régions du monde.

Depuis l'automne, les vagues épidémiques successives en Europe et en Amérique du Nord ont imposé de nouvelles restrictions aux voyages, ont fortement ralenti les transports (aérien notamment) et ont provoqué la fermeture de nombreuses bases nautiques dans les Antilles, affectant ainsi la saison d'hiver des loueurs professionnels. Dans ce contexte, le Groupe Beneteau continue de profiter, au cours de ce quadrimestre, de son positionnement de multi-spécialiste qui lui permet de fortement atténuer les conséquences de la baisse des flottes (-70,9% TCC après +80,6% sur le dernier quadrimestre 2019) par la bonne croissance des bateaux à moteurs, dont les ventes ont progressé de +13,6% TCC, portés en particulier par la demande des bateaux hors-bord.

Les ventes de bateaux en Europe et en Amérique du Nord ont ainsi progressé de, respectivement, 10,2% et 6% TCC, tandis que les autres régions du monde sont restées stables. Les marques américaines ont enregistré une bonne performance sur ce même segment du dayboating en Amérique du Nord. En conséquence, l'activité Bateau au dernier quadrimestre n'a reculé que de 15,2% en données publiées (-12,7% TCC).

Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020 (16 mois), la part du segment moteur a progressé et représente 52,6% du chiffre d'affaires Bateau contre 47,4% pour la part du segment voile.

Division Habitat : des ventes en fort retrait résultant du report des investissements clients

Touchés par le confinement au printemps dernier et les effets de la crise sanitaire tout au long de la saison 2020, les sociétés de campings en France ont, pour nombre d'entre elles, décalé d'une saison leurs investissements de parc mobil-homes. Au dernier quadrimestre 2020, les ventes Habitat ont été en fort retrait sur le marché français (-52,9%) et à l'export (-45,3%).

Le chiffre d'affaires Habitat pour l'exercice 2019-2020 (16 mois) s'est élevé à 193,3 millions d'euros, en baisse de 17% par rapport à la période de 16 mois précédente.

Le Groupe Beneteau communiquera le 17 mars prochain les résultats de l'exercice 2019-2020 (16 mois) ainsi que ses perspectives pour l'exercice 2021 (1er janvier au 31 décembre).

ANNEXE

Sur l'exercice pro-forma de 12 mois calendaire 2020 (1er janvier-31 décembre), le chiffre d'affaires du Groupe Beneteau s'est élevé à 1 096,5 millions d'euros, en retrait de 18,9% en données publiées par rapport à la période pro-forma de 12 mois calendaire 2019.

Sur cette période, le chiffre d'affaires de la division Bateau s'est élevé à 943,4 millions d'euros, en retrait de 18,5% en données publiées sur la même période 2019, tandis que le chiffre d'affaires de la division Habitat s'est élevé à 153 millions d'euros, en retrait de 21,3 %.

LEXIQUE FINANCIER

A taux de change constant : variation calculée sur la base des éléments chiffrés de la période 1er septembre 2019 - 31 décembre 2020 convertis au taux de change de l'exercice 2018-2019.

Chiffre d'affaires : dans le cadre de l'évolution de ses processus commerciaux engagée au 1er semestre 2020, le Groupe Beneteau a modifié la date d'émission des factures des bateaux fabriqués en Europe, anciennement à la mise à disposition sur parc (« MAD »), la date d'émission des factures est à présent à l'expédition des bateaux aux clients concessionnaires, de même que la comptabilisation du chiffre d'affaires. Ce changement est effectif à la clôture de la période intermédiaire au 31 août 2020.

EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, and IFRS 2 and IAS19 adjustements following IFRS GAAP ; soit le résultat opérationnel courant retraité des dotations/reprises de provisions pour risques et charges, dotations aux amortissements et retraitements IFRS suivants : PAGA - IFRS2, IDR - IAS19.

Free Cash Flow : trésorerie dégagée par la société au cours de l'exercice, avant paiement des dividendes et des flux sur actions propres et incidence des variations de périmètre.

Trésorerie nette : trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite des dettes financières et emprunts, à l'exclusion des dettes financières auprès des organismes de financement liées aux floor plans.