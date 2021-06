Beneteau : Retour sur une année 2019-2020 hors normes

Intitulé d'après le plan stratégique Let's Go Beyond !, le rapport d'activité vous propose un entretien avec Jérôme de Metz, PDG, et un panorama de l'année : nouvelle stratégie, diversité des expériences nautiques, chiffres-clés, savoir-faire et actualités qui ont marqué cette année si particulière.

« Après ce temps d'épreuves, le Groupe Beneteau poursuit son cap, celui défini

par son plan Let's Go Beyond ! dévoilé en juillet 2020. Il réalisera d'autant mieux

cette nouvelle ambition qu'il offre, dans cette époque nouvelle, les produits et les

olutions qui rendent sa mission plus belle et plus utile que jamais. »

Jérôme de Metz, Président-Directeur Général

Vous trouverez le rapport d'activité en anglais sur la Newsroom anglaise du site web.