Beneteau : plus forte baisse du marché SRD à la clôture du jeudi 30 septembre 2021

Données financières EUR USD CA 2021 1 172 M 1 359 M - Résultat net 2021 40,9 M 47,4 M - Tréso. nette 2021 97,1 M 112 M - PER 2021 29,4x Rendement 2021 1,36% Capitalisation 1 161 M 1 349 M - VE / CA 2021 0,91x VE / CA 2022 0,78x Nbr Employés 7 528 Flottant 44,0% Graphique BÉNÉTEAU Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BÉNÉTEAU Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 14,26 € Objectif de cours Moyen 16,27 € Ecart / Objectif Moyen 14,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jérôme de Metz Chairman-Supervisory Board & CEO Bruno Thivoyon Group Chief Financial Officer Jean-Pierre Goudant Independent Member-Supervisory Board Catherine Pourre Independent Member-Supervisory Board Claude Brignon Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BÉNÉTEAU 50.66% 1 349 MALIBU BOATS, INC. 12.84% 1 468 SANLORENZO S.P.A. 91.21% 1 262 MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS, INC. 3.18% 488 FOUNTAINE PAJOT 39.63% 235 HANSEYACHTS AG 35.37% 101