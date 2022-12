Beneteau : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du lundi 5 décembre 2022

(+ 16,39% à 12,78 euros)Le titre Beneteau a affiché la plus forte hausse du SRD à la faveur du relèvement de ses perspectives. Le spécialiste des navires de plaisance souligne que l'exercice 2022 sera en avance significative sur le rythme du plan stratégique 2020-2025 " Let's Go Beyond! ". Le groupe devrait atteindre - voire dépasser - sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 millions d'euros - qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante du groupe devrait, elle, être supérieure à 10% dès 2023.