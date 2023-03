Bénéteau : vise un CA de plus de 1 660 ME en 2023

Le Groupe a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 1 508 ME, en croissance de 22,9% en données publiées par rapport à 2021.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'élève à 154,7 ME, soit 10,3% du chiffre d'affaires. Il est en progression de 61,5% (95,8 ME en 2022). ' Cette amélioration de +2,5 points de la marge opérationnelle courante est homogène entre les deux divisions (Bateau +2,4pts à 10,5% et Habitat +2,8 pts à 8,9%) ' indique le groupe.



L'EBITDA consolidé s'est élevé à 229,2 ME, soit 15,2% du chiffre d'affaires (14,8% en 2021), en progression de 26,2%.



Le résultat net s'établit à 103,1 ME, en progression de 40,5% par rapport à 2021. Le Free Cash-Flow généré au cours de l'exercice s'élève à 28 ME.



Le chiffre d'affaires du Groupe devrait ainsi dépasser 1 660 ME en 2023, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant devrait être supérieur à 170 ME, soit 10,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec le nouveau cap de rentabilité présenté le 5 décembre 2022.



