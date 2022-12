Beneteau : vise un CA en hausse de 15% à 1,4 MdE en 2022

Àl'occasion du Nautic de Paris, Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau a présenté résultats et perspectives du Groupe.L'exercice2022a connu une croissance du chiffre d'affaires de la division Bateau proche de 12% et une progression de près de 35% du chiffre d'affaires de la division Habitat.Le chiffre d'affaires consolidé devrait dépasser 1,4 milliards d'euros en progression de 15% sur celui de 2021. Le Groupe devrait atteindre ou dépasser sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 ME- qui progresserait ainsi de plus de 30%.L'exercice2023s'engage avec un carnet de commandes solide, porteur d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 15% et permettant d'atteindre, grâce aux progrès opérationnels réalisés, une marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023.À horizon2025, le Groupe Beneteau vise un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10 %.' Le Groupe vise une croissance rentable et durable : rentable grâce à l'accélération de notre montée en gamme et durable en intégrant des propulsions alternatives sur l'ensemble de notre offre dès 2030 ', a commenté Bruno Thivoyon.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.