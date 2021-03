Nomination : Martin Schemkes, Delphia

Auparavant en charge de la gestion commerciale pour les marques JEANNEAU et PRESTIGE en Europe centrale et du Nord, Martin Schemkes a rejoint le Groupe Beneteau en 2000. Au cours des 20 dernières années, il a développé de manière efficace Ale marché de l'Europe centrale et du Nord et animé à la fois le commerce et le marketing pour les bateaux moteur et les voiliers JEANNEAU, ainsi que les motoryachts PRESTIGE.

Avant de rejoindre le Groupe Beneteau, Martin Schemkes a occupé différentes fonctions dans le domaine du commerce et du marketing dans le nautisme pour des constructeurs et des motoristes. Néerlandais et diplômé ingénieur maritime avec une formation en marketing, Martin parle également anglais, allemand et français.

« Les bateaux DELPHIA vous permettront de vous évader sur l'eau avec un impact environnemental réduit grâce aux équipements spécifiques et en particulier la propulsion électrique » explique Martin Schemkes.

Acquise en 2018 par le Groupe Beneteau, la marque DELPHIA sera positionnée sur le segment de la navigation en eaux intérieures. Fin connaisseur de ce type de navigation, depuis plusieurs mois Martin participe avec enthousiasme au développement de cette nouvelle marque et de ses premiers modèles pour explorer la nature de manière durable.