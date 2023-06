Bengal Energy Ltd. a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023. Pour l'ensemble de l'exercice, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 7,55 millions CAD, contre 7,19 millions CAD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 0,703 million CAD, contre une perte nette de 0,374 million CAD l'année précédente.